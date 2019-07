Manger des plantes sauvages : attention danger

pelou

Il y a quelques jours, un sexagénaire est mort après avoir mangé une plante toxique qu'il avait prise pour du persil tubéreux. Aujourd'hui, l'Anses, l'agence nationale de sécurité sanitaire met en garde contre la cueillette des plantes sauvages. Car trop souvent les cueilleurs confondent des plantes toxiques avec des plantes comestibles.

Tous les ans, il y a au moins 250 cas d'intoxication. Heureusement la plupart du temps ce n'est pas trop grave : maux de tête, problèmes digestifs mais ça peut être bien plus sérieux et aller jusqu'au coma et même au décès.

En mai dernier, l'Anses a déjà lancé une alerte dans le Grand Est. Une vingtaine de personnes se sont intoxiquées avec du colchique confondu avec de l'ail des ours ou du poireau sauvage. Une erreur qui peut, entre autres, provoquer des arrêts cardiaques. Dangereux aussi, et très, très fréquent la confusion entre la belladone et le raisin. Et les bulbes de narcisse pris pour de l'oignon ou encore les feuilles d'arum confondus avec des épinards.

D'où le conseil de l'Anses : ne jamais, jamais manger une plante qu'on ne connait pas parfaitement. Les descriptions ou les images sur internet ne suffisent pas. Donc au moindre doute on va voir un spécialiste. Sinon on s'abstient.