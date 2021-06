Nancy : dans le secteur médico-social, les "oubliés du Ségur" se mobilisent

Ils et elles se considèrent comme les oubliés du Ségur de la Santé. Dans le secteur médico-social, pas d'augmentation de salaire de 183 euros. Et la pilule ne passe pas. Une cinquantaine de manifestants se sont réunis devant le conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle ce jeudi 3 juin, à l'appel de la CFDT Santé-Sociaux. Dans les foyers pour enfants, avec les personnes âgées ou en situation de handicap, ces soignants aussi sont en première ligne depuis le début de l'épidémie.

Des changements de carrière à prévoir

Et ce manque de reconnaissance finit par lasser. Tiffany a 23 ans, elle intervient au domicile de personnes dépendantes. Elle aime son métier, mais elle se pose la question d'une réorientation en maison de retraite : "Au moins, je toucherai la revalorisation du Ségur. On est plus reconnu. Notre métier, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est comme si nous étions des femmes de ménage." Tous ces métiers sont de moins en moins attractifs selon Lydie. Cette infirmière accompagne des handicapés mentaux sur le plateau de Haye. Et l'absence d'augmentation risque d'empirer les choses.

On n'arrive pas à recruter ! Les professionnels, à 200 euros d'écart par mois, ils ne veulent pas venir travailler avec nous, et ça se comprend !

Un vif sentiment d'injustice et d'humiliation règne dans le secteur médico-social © Radio France - Arnaud Roszak

"Du mépris pur et simple"

Patricia Lecot est secrétaire départementale CFDT Santé-Sociaux. Elle ne comprend pas l'attitude du gouvernement : "Tous ces soignants étaient en première ligne, comme les autres. Ces gens se sont battus, dans des conditions vraiment très dures. Nous étions pourtant dans les négociations du Ségur. C'est du mépris pur et simple."

Une délégation a été reçue par le conseil départemental, qui finance une partie de ces structures. Mais aucun accord n'a été trouvé.