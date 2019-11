Manifestation à l'hôpital de Niort : "On est là pour soigner des gens, pas pour faire de l'argent"

Niort, France

La colère noire des blouses blanches s'est exprimée une nouvelle fois ce jeudi. Mobilisation nationale pour réclamer un plan d'urgence pour l'hôpital public. Les personnels demandent plus de moyens et d'effectifs. Des rassemblements ont eu lieu à Poitiers, à Faye-l'Abbesse ou encore à Niort où ils étaient une centaine de personnes rassemblée sur le parvis de l'hôpital.

Parmi les personnels mobilisés, un petit groupe de soignants du service de l'imagerie médicale. Alain est manipulateur radio à l'hôpital de Niort. Il fait ce métier depuis presque 40 ans et dénonce une "dérive du service public vers toujours plus de privé et de rentabilité. Il faut faire de l'acte pour payer les radiologues donc plus il y a d'actes plus il y a d'argent". Mais pour ce professionnel "on est là pour soigner des gens pas pour faire de l'argent". Alain regrette de ne plus avoir le temps d'accueillir correctement les patients. Il dénonce aussi un manque du personnel lié notamment aux difficultés de recrutement. "En commençant, vous gagnez 1300 euros avec un diplôme bac +3. Ce n'est pas un métier valorisant et valorisé donc ce n'est pas un métier attractif".

L'hôpital public ce n'est plus ce pourquoi j'ai signé

Aurore, elle, a été manipulatrice radio pendant 12 ans à l'hôpital de Niort et elle a démissionné. Elle commence en décembre dans le privé. "L'hôpital public ce n'est plus ce pourquoi j'ai signé. Moi je voulais m'occuper de mes patients, avoir du temps avec eux réfléchir à ce que je faisais et non pas être un presse-boutons". Déçue, Aurore jette donc l'éponge. Mais elle "espère que l'hôpital survive à tout ça".

Les personnels d'imagerie médicale qui se mobilisent aussi spécifiquement ce vendredi dans le Poitou-Charentes. Des débrayages sont prévus dans les hôpitaux de Niort, Faye-l'Abbesse, La Rochelle et Poitiers.