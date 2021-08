Manifestation anti pass sanitaire : la mobilisation en baisse dans le Poitou

Les manifestations anti pass sanitaire ne font plus le plein dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Pour le septième samedi de mobilisation, 200 personnes ont défilé à Niort, contre 300 le samedi 21 août. Les organisateurs ont rassemblé 750 participants à Poitiers d'après la police, ils étaient 1 100 il y a une semaine.

On fait le choix de défendre nos libertés." - Sylvie, une manifestante.

Les slogans dans les cortèges sont toujours les mêmes. Les manifestants refusent le pass sanitaire, une privation de liberté selon eux. Cette défense de la liberté a d'ailleurs des conséquences sur le quotidien des participants. "On vit comme des cloîtrés", explique Sylvie. Elle poursuit : "c'est très difficile. Nous étions un couple qui voyageait, qui participait à toutes les manifestations culturelles. On aimait aller au restaurant, on aimait boire un verre en terrasse. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire." Un "confinement", injuste pour elle au regard de la situation sanitaire. Si c'est "dur à vivre", Sylvie refuse pour autant de faire des tests et de présenter un pass sanitaire. "On fait le choix de défendre nos libertés. C'est volontaire", conclut-elle.