Manifestation anti-pass sanitaire : la vaccination des adolescents inquiète

La mobilisation semble être en baisse. La semaine dernière, ils étaient 2000, contre près de 600 personnes dans le cortège de ce samedi. Parmi les manifestants, des parents venus avec leurs enfants. Le pass sanitaire sera étendu aux 12-17 ans à partir du 30 septembre. Il faudra donc qu'ils présentent leur QR code dans les établissements où il est obligatoire, notamment pour les activités extra-scolaires, sportives ou culturelles. Il n'est en revanche pas question de l'appliquer dans les établissements scolaires.

Parmi les manifestants, des soignants et des gilets jaunes étaient notamment présents © Radio France - Shannon Marini

"Ma fille a fait sa rentrée au lycée, confie Alice, dans le cortège. Le principal les a tous réunis et la première chose qu'il leur a dite c'est d'aller se faire vacciner. Il a demandé aux élèves non-vaccinés de lever la main. Je trouve ça lamentable, c'est discriminant." Amélie est aide-soignante et mère d'un enfant de 13 ans. Elle est du même avis. "J'habite une petite ville où il y a un forum des associations, explique-t-elle. Mon fils m'a demandé d'y aller, mais il me fallait le pass sanitaire, que je n'ai pas. Ça les coupe quand même de la vie extra-scolaire. Nous on a 40 ans, on arrive à comprendre, mais pour les enfants, ça peut être mal vécu."

Conflit au sein des familles

Seule l'autorisation d'un des deux parents est maintenant nécessaire pour faire vacciner les 12-15 ans. Les adolescents de 16 ans et plus, eux n'ont plus besoin d'autorisation parentale, une situation que regrette Alice : "Le problème c'est que maintenant quand on est séparés, comme moi, un seul parent peut emmener son enfant se faire vacciner contre l'avis de l'autre parent. Le deuxième parent n'a plus rien à dire au niveau de la santé."

La vaccination, notamment des mineurs comporte trop de risques, pour Séverine. "Nous n'avons aucune donnée sur la vaccination des enfants, affirme-t-elle. Ils peuvent être positifs au covid-19, mais ce n'est pas la population la plus touchée." Maryline en est à son quatrième samedi de manifestation. Elle a deux enfants, de 13 et 15 ans et craint aussi qu'ils soient privés d'activités : "Mon fils est en classe sportive, le pass sanitaire sera demandé. On se dit que ça va peut-être changer, en tout cas on l'espère." En Isère, 61,8 % des 12-17 ans ont déjà reçu une dose. 48,6 % sont complètement vaccinés.