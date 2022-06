Manifestation au CHU de Grenoble : "La mission flash de Macron, c'est une blague ! On connaît les problèmes"

Les personnels hospitaliers manifestent ce mardi 7 juin, notamment à Grenoble, pour réclamer des hausses de salaires et d'effectifs sans attendre le résultat de la "mission flash" commandée par Emmanuel Macron. Sara Fernandez, déléguée CGT au CHU de Grenoble, est l'invitée de France Bleu Isère.

Une semaine après l'annonce par Emmanuel Macron d'une "mission flash" pour trouver des solutions à la crise des urgences, neuf syndicats et collectifs hospitaliers appellent à une journée d'action, mardi 7 juin. Ils réclament notamment des recrutements et des hausses de salaires. "On a tenu pendant des années. Là, on n'est plus dans la capacité de tenir", prévient sur France Bleu Isère Sara Fernandez, déléguée CGT au CHU de Grenoble.

France Bleu Isère : pourquoi cette nouvelle grève ? Quelle est la situation actuellement au CHU ?

Sara Fernandez : La situation est assez catastrophique : nous avons plus de 123 lits fermés dans les services d'hospitalisations. La moitié des médecins ne sont plus présents parce qu'ils ont démissionné ou ils sont partis au niveau des urgences. Beaucoup de sous-effectifs donc dans tous les services, les patients stagnent aux urgences pendant des heures, voire des jours. La capacité d'accueil des urgences est de 55 patients, or à ce jour, on se retrouve avec une moyenne de 70-80 avec des pics à 110-120 par moments.

Vous voyez des personnels partir ? Vous n'arrivez pas à les retenir ?

Non, nous n'arrivons pas. On dit souvent que le problème c'est les salaires, mais pas seulement, il y a aussi les conditions de travail. Alors bien sûr il y a des choses à revoir au niveau des salaires. Le Ségur de la Santé (ndlr : 180 euros de plus par mois pour certains métiers) a permis des revalorisations pour le personnel soignant, infirmières, soignants et médecins. Mais ça ne suffit pas, il faut revoir les salaires pour les nuits et les week-end, on est payé seulement 1 euros supplémentaire par heure la nuit.

Emmanuel Macron a lancé une "mission flash" pour évaluer justement les besoins à l'hôpital. Qu'en pensez-vous ? Est-ce nécessaire selon vous ?

Je pense que c'est une bonne blague : les problèmes sont dits et redits depuis des années. On connaît très bien les problèmes, les déficits, et bien souvent on sait aussi comment les résorber ... Depuis des années, la CGT dénonce les conditions de travail dans le système public. Je rappelle qu'il y a eu, ici à Grenoble, le 16 juin 2020 une grosse mobilisation, mais ça ne change rien, c'est de pire en pire.

Dans ce cas, qu'est-ce qui vous pousse, vous et vos collègues, à rester à l'hôpital public ? On voit un certain nombre de professionnels qui partent vers l'intérim. Pourquoi vous restez ?

Parce que c'est le service public. Parce qu'on tient à ce que la santé soit publique, pour tous et qu'elle soit égalitaire pour tout le monde. Et on tient vraiment à rester à l'hôpital public.

Votre message est aussi très politique, à cinq jours des élections législatives. Vous voulez envoyer un message aux futurs députés ?

Le fait est qu'on travaille sur la base de décisions politiques. Donc bien évidemment, il y a un fond politique. Mais notre revendication, c'est surtout par rapport à la qualité des soins. On ne pourra plus accueillir les patients comme on l'a fait jusqu'à maintenant. On a tenu pendant des années. Là, on n'est plus dans la capacité de tenir et tous les usagers des services publics vont en pâtir.

Est-ce qu'il faut aussi envoyer un message aux citoyens, les amener à réfléchir plus précisément avant d'aller aux urgences ?

Ce n'est pas aux citoyens de réfléchir dans quelles conditions ils doivent aller aux urgences. Ils doivent y aller s'ils ont le sentiment d'en avoir besoin, d'être en détresse. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est venir nous soutenir dans les mobilisations. Qu'ils prennent conscience que jusqu'à maintenant, on a vraiment essayé de tenir le plus possible. Mais maintenant, on ne peut plus tenir.