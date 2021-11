Manifestation au CHU de Rennes "les agents sont vraiment épuisés" selon la CGT

La tension monte au CHU de Rennes. Les personnels soignants se mobilisent toute la semaine pour se faire entendre et dénoncer leurs conditions de travail. Infirmiers- anesthésistes, urgentistes, psychologues, techniciens supérieurs hospitaliers, beaucoup de métiers sont concernés.

Les soignants du CHU de Rennes se mobilisent cette semaine pour dénoncer leurs conditions de travail alors que la crise du Covid n'est pas terminée. Ils vont notamment manifester ce jeudi devant la porte A des Urgences à partir de 14h30. Pour en parler Nathalie Loinsard, infirmière et secrétaire de la CGT au CHU de Rennes était l'invitée de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique: Vous dénoncez des conditions de travail pires qu'en 2019, avant la crise sanitaire, c'est-à-dire?

Nathalie Loinsard - Oui, effectivement, là, cet automne, les agents sont vraiment épuisés. Donc, on mène une grève aux urgences qui a débuté hier à minuit. Les agents sont épuisés et surtout, on a un manque de lits criant pour les patients, c'est-à-dire que les patients arrivent aux urgences et ils stagnent dans les couloirs parce qu'on n'a pas de place pour les accueillir dans les autres services.

FBA - Vous parlez des urgences, mais plus généralement, le CHU de Rennes ne va pas bien...

Nathalie Loinsard - Le CHU de Rennes ne va pas bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, on était déjà dans la rue. Donc, il y a eu la crise sanitaire qui est arrivée par dessus. On nous a promis un Ségur avec des revalorisations de salaires, etc. Des investissements pour améliorer nos conditions de travail. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En fait, les revalorisations de salaires ne sont pas à la hauteur de ce qu'on demandait, c'est-à-dire moins 300 euros. Dans les journaux, on parle de 500 euros, ce qui n'est pas vrai. On a eu 183 euros. Tout le monde a eu 183 euros. Certaines professions vont être revalorisées, mais pas à la hauteur de 500 euros comme on a pu l'entendre. C'est plutôt 50 ou 60 euros selon les échelons sur lequel on se trouve.

FBA - Finalement, rien n'a changé malgré cette crise, malgré le fait qu'on ait souligné le travail que vous avez fait pendant ces mois de Covid. La crise n'est d'ailleurs pas terminée et repart même au CHU de Rennes.

Nathalie Loinsard - Au niveau du Covid, on ne peut pas dire que ça repart beaucoup au CHU de Rennes. C'est vrai que les gens sont quand même vaccinés, donc les gens qui sont positifs ont quand même moins de symptômes, mais sont moins hospitalisés. On en a quand même. Mais bon, c'est loin de ce qu'on a connu.

FBA - Revenons sur le manque de personnel, expliquez nous.

Nathalie Loinsard - Ce qui se passe, c'est que les gens ont vécu une crise terrible, une crise sanitaire à l'hôpital. Il ne faut pas oublier qu'on a travaillé sans masque au début de la crise sanitaire. On manquait de matériel. Donc on était au front, sans matériel. On a été des héros pendant plusieurs mois et là, aujourd'hui, les conditions de travail sont inacceptable. Les gens fuient l'hôpital, on a des collègues qui partent et 160 démissions sur le CHU de Rennes en 2020, ce qui n'est jamais arrivé. Il y a aussi les collègues qui sont partis parce qu'ils ont été suspendues, car non vaccinées. C'est 30 personnes. Donc petit à petit, on perd quand même du monde. Des gens qui sont formés, puis qui souhaitent changer de métier.

FBA - Donc, vous vous mobilisez toute cette semaine avec en point d'orgue, jeudi à 14 h 30, devant la porte A des urgences. Vous allez réussir à mobiliser?

Nathalie Loinsard - La porte A des urgences est symbolique, puisque les urgences sont en grève aussi aujourd'hui. Donc, on espère mobiliser puisque déjà, les conditions de travail sont délétères. Dans tous les services, on manque de personnel, on manque de lits, on manque aussi de reconnaissance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de professions mobilisées.