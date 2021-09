Manifestation au CHU de Rouen contre l'obligation vaccinale

Un rassemblement était organisé ce jeudi matin au CHU de Rouen contre l'obligation vaccinale à partir du 15 septembre pour les personnels hospitaliers. Les syndicats ont deux motifs d'inquiétude : la perte de salaire pour les agents non vaccinés et les sous-effectifs liés à leur absence.

Sur plus de 10.000 personnes travaillant au CHU, une quarantaine d'agents ont répondu présent ce jeudi matin à l'appel de la CGT, Sud et l'Unsa. Bruno déplore la faible mobilisation : "Cela aurait été bien que tout le monde soit un peu plus solidaire ! Je m'aperçois qu'il n'y a pas grand monde, je suis un petit peu déçu." Lui-même, ambulancier depuis 31 ans au Samu de Rouen, refuse de se faire vacciner. A partir du 15 septembre, son nom est barré sur le planning et il dit subir de la pression, même de ses collègues : "Bah alors, qu'est ce que tu attends ? Tu vas pas te faire vacciner?" Et il ajoute : "ça les fait ch... de me remplacer!"

Bruno se dit prêt à ne pas toucher de salaire mais jusqu'à quand ? "Pour l'instant j'ai le moral et le mental mais je ne sais pas combien de temps ça va durer", avoue-t-il. Claire, infirmière au CHU, refuse également de se faire vacciner "sous la pression" et elle vivra sans salaire le temps qu'il faudra : "J'ai mon compagnon qui va m'aider, j'ai de l'argent de côté, je vais réduire les frais au maximum. Je vais faire manger mes enfants à la maison, il n'y aura pas de cantine. C'est anticipé, c'est organisé."

Agente administrative au CHU, Yolande comptera aussi parmi les agents suspendus à partir du 15 septembre. Elle trouve incohérent qu'on l'oblige à se vacciner, elle qui travaille seule dans un bureau. Et elle annonce, bravache : "Je ne vous cache pas que si l'opportunité pour moi se présente de travailler au noir, je ne me gênerai pas."

Mais rapidement, le ton monte. Les syndicats ont l'impression de se faire voler leur manif quand ils entendent le discours anti vaccin de certains : "Je suis là pour vous soutenir mais ce n'est pas un vaccin expérimental, c'est un vaccin qui sauve", rappelle un médecin. Evelyne Bourgeois, secrétaire de la CGT au CHU de Rouen, poursuit : "Si vous êtes contre le vaccin, allez manifester le samedi avec ceux du Front national !" Un tonnerre de protestation s'ensuit et la réponse fuse : "On ne va pas se laisser insulter non plus, il ne faut pas exagérer !"

Mais pour Evelyne Bourgeois, le sujet du jour, c'est le manque chronique d'effectifs au CHU et, avec l'absence des agents non-vaccinés, la situation va nécessairement s'aggraver après le 15 : "On est en mode dégradé pratiquement tous les jours et il faut savoir que les appels à l'interim restent sans réponse donc les services sont en sous-effectifs et qui en pâtit ? Le patient."

Le DRH du CHU, Alexandre Morand, se veut au contraire rassurant : "On est déjà très organisé pour pallier l'absentéisme d'une manière générale. On a quand même vécu plusieurs vagues de Covid où il a fallu organiser les remplacements et donc on sera exactement dans la même dynamique". La direction du CHU affirme par ailleurs avoir reçu à ce jour de son personnel 86% d'attestations vaccinales. Les syndicats ont, de leur côté, d'ores et déjà prévu une nouvelle manifestation mardi 14 septembre, devant l'Agence régionale de santé à Rouen.