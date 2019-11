Manifestation de salariés de l'association ADAVIE à Epinal

A l'appel de la CFDT, ils étaient une vingtaine à manifester ce matin devant le siège spinalien de l'association ADAVIE. Le syndicat dénonce le manque de dialogue et de concertation de la direction. Mais aussi les conditions de travail et les salaires trop bas.

Épinal, France

"on travaille de 7h du matin à 20h le soir, parfois sans interruption pour le déjeuner et le dîner". Delphine Simonin est assistante de vie depuis 16 ans. Elle dénonce des conditions de travail qui se dégradent. Notamment des rappels sur le tableau de service sans prise en compte de la vie privée des personnels. Des salaires très bas aussi, qui vont de 700 euros par mois pour les temps partiels à 1200 euros au maximum et sans évolution. L'indemnité kilométrique de 35 centimes d'euros ne passe pas non plus. "Les arrêts maladie se multiplient, signe d'une souffrance au travail" martèle encore Dephine Simonin.

Patricia Hacquart, déléguée CFDT-Santé pour les Vosges, souligne que les intervenants sur le terrain sont systématiquement les"grands oubliés" de réorganisations imposées sans concertation.

"Manque des respect pour les salariés et d'écoute". Des arguments que réfute Grégory Bracha. Le directeur général de l'ADAVIE parle de faux procès et accuse le syndicat de jouer sur les dates. "La présidente de l'association doit d'adresser aux salariés en janvier 2020 et une prochaine réunion sur la qualité de vie au travail est programmée jeudi prochain 14 novembre" souligne encore Grégory Bracha qui dit comprendre les revendications des salariés sur les conditions de travail et les salaires.

Association d'aide au maintien à domicile, l'ADAVIE emploie 550 salariés dans les Vosges et 180 à Epinal.