Manifestation des psychologues : "Les salaires sont indécents, c'est de la maltraitance"

Après plusieurs manifestations dans le secteur médico-social en Isère ces derniers mois, c'est au tour des psychologues de sortir dans la rue ce jeudi 10 mars. Les psychologues libéraux dénoncent le remboursement insuffisant des consultations psy par la sécurité sociale. Dans l’hôpital public, les psychologues demandent, eux, une revalorisation des salaires. Patrick Ange Raoult, psychologue à Chambéry et président du syndicat national des psychologues était notre invité.

France Bleu Isère : Au cœur de votre mobilisation, il y a un dispositif MonPsy, mis en place par le gouvernement pour rembourser certaines séances de psy par la sécurité sociale. Quel est le problème avec ce dispositif ?

Patrick Ange Raoult : Les problèmes sont multiples autour de ce dispositif MonPsy, décidé par le gouvernement l'an dernier. 95% des collectifs, des associations, des organisations professionnelles sont tout à fait opposées à ce dispositif. Pour deux raisons principales. La première, c'est le tarif, qui est complètement indécent dans le cadre d'une pratique libérale : 40 euros la première séance, puis 30 euros les séances suivantes. Donc quand vous enlevez les charges, il reste 12 ou 13 euros de l'heure, pour des gens qui ont au moins un bac +5, avec généralement des diplômes universitaires en plus, parfois des doctorats, etc.

Le deuxième point, c'est la prescription médicale. Il faudra une ordonnance pour bénéficier de ces séances remboursées. Cela distord complètement les modalités de travail. On avait proposé d'autres modalités, parce qu'on entend bien la nécessité d'une régulation des coûts. Mais pourquoi passer par le médecin ? Emmanuel Macron nous a dit : "Je ne peux pas faire ça aux médecins". Donc, on est face à un lobbying qui impose ce système.

Les psychologues de la fonction publique hospitalière manifestent également aujourd'hui, pour des hausses de salaire ?

Les salaires n'ont pas été revalorisés depuis 1991 ! On n’a rien eu comme revalorisation au niveau du Ségur de la Santé. Résultat : on se retrouve maintenant avec des psychologues bac +5 qui peuvent gagner moins que des Bac+2 ou Bac+3, des infirmiers, même des aides-soignants, etc. C'est une maltraitance mise en place par le gouvernement avec une volonté d'obliger à certaines méthodes qui ne correspondent ni au pluralisme ni aux nécessités cliniques dans lesquelles nous sommes.

Vous exercez à Chambéry. Quelle est la situation dans la région ? Vous avez le sentiment que ça s'est dégradé pendant et depuis le confinement ?

Alors ça s'est dégradé effectivement, on sait bien que le Covid a révélé la souffrance de fond de beaucoup de personnes, des besoins très forts. On a mis en avant les psychologues à ce moment-là, et derrière, on les instrumentalise, on les sous-paye, on les maltraite d'une façon inacceptable, en particulier dans la fonction publique. Les salaires sont indécents. De plus en plus de jeunes psychologues sont dans des situations de précarisation.

On a beaucoup parlé de l'impact du Covid sur l'état mental des gens, avec des dépressions et des addictions en hausse. C'est ce que vous constatez ?

Oui, il y a non seulement des vrais besoins qui sont révélés, mais il y a aussi une politique de démembrement du service public qui fait qu’on n’a pas recruté des psychologues dans les institutions, où l’on avait des dispositifs psy gratuits, accessibles. Parce que ce dispositif dont on parlait au début, MonPsy, ne sera pas accessible aux plus démunis, contrairement à ce qu'on nous dit, ce sont les classes moyennes qui vont s'en saisir pour payer un peu moins un certain nombre de consultations. Ceux qui en ont besoin, il faut aller les chercher, il faut des dispositifs institutionnels pour les rencontrer. Sinon ils ne viendront pas.