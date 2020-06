Manifestation des soignants à Nice : "je suis médecin à l'hôpital et je manifeste pour la première fois"

Sur la place Masséna de Nice ce mardi 20 juin le rassemblement des soignants est particulièrement bruyant et la litanie des demandes se répète sans interruption depuis un mois : "nous sommes en colère", "nous voulons des salaires décents, du personnel supplémentaire pour les hôpitaux".

A trois jours de la fin du Ségur, les habitués des manifestations de la CGT et de FO-Santé ont été rejoints par des soignants du secteur privé car "on n'aura pas droit à la prime COVID".

Dans le rassemblement une femme-médecin en blouse blanche :

je manifeste pour la première fois car l'augmentation de 3 % pour les médecins n'est pas acceptable... pour les 60 heures faites par semaine... on nous avait pourtant promis des mesures fortes quoiqu'il en coûte!

Elle ajoute : "il faut augmenter les salaires des médecins à l'hôpital car les jeunes ne viennent plus et les plus âgés s'en vont."

A côté une infirmière en cancérologie qui travaille à Cannes se désole " je ne veux plus travailler dans les conditions actuelles . Je n'ai plus le temps de parler aux malades. L'annonce d'un cancer à un patient est un moment délicat et nous ne pouvons plus de faire par manque de temps ".

Le secrétaire départemental de FO Santé ne cache pas que les attentes des soignants sont toujours immenses. Ils veulent des hausses de salaires et pas une simple prime. Et sur les négociations entamées entre les partenaires de la santé et le gouvernement, Michel Fuentes veut encore y croire :

"Je n'imagine pas que le Ségur débouche sur rien ou sur du vide".

FO a prévu une action le 14 juillet pour les victimes de l'attentat de Nice et pour les victimes du COVID.