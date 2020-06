Manifestation des soignants : "il va falloir se bouger car ça devient dramatique" expliquent-ils en Mayenne

Environ 80 soignants se sont rassemblés devant le centre hospitalier du Nord-Mayenne ce jeudi pour réclamer davantage de moyens. Des manques mis encore plus en lumière pendant la crise du coronavirus. Autre ombre au tableau : peu de Mayennais se sont mobilisés avec les personnels.

Le 16 juin prochain, syndicats et collectifs hospitaliers appellent à une manifestation nationale du personnel soignant partout en France. Une journée de grève en pleine crise du coronavirus pour réclamer, encore une fois, une revalorisation des salaires, l'arrêt des fermetures de lit et un plan massif de recrutement dans les établissements de santé.

Où est le grand public ?

Ce jeudi, dans la ville de Mayenne, c'était le tour de chauffe en quelque sorte. Environ 80 soignants se sont rassemblés devant le centre hospitalier. Et alors que le grand public a longtemps rendu hommage aux soignants tous les soirs à 20h, il n'a pas forcément apporté son soutien. "Ça aurait pu être mieux. C'est un peu timide, en sachant que tout le monde peut se retrouver dans lit à l'hôpital de Mayenne" expliquent Sandra. Les soignants font part de leur légère déception, même si un rassemblement en plein après-midi n'est peut-être pas le créneau idoine pour attirer du monde. "Les gens sont fatigués, ils reprennent le boulot. C'est peut-être un peu normal, mais il va falloir se bouger car cela devient de plus en plus dramatique" explique Estelle, une infirmière.

RDV le 16 juin

Dans le cortège, il y a bien Anaïs, 18 ans. La jeune fille tient une pancarte dans la main, avec écrit "MERCI" en lettres capitales. "Ma maman a travaillé dans l'unité Covid. Je la voyais rentrer tous les soirs à la maison fatiguée. J'avais envie de les soutenir et d'aider" déclare la Mayennaise. Maurice, un habitant de Mayenne a fait lui spontanément le déplacement devant l'hôpital. "Il n'y a que des paroles, pas de concret" peste-t-il. La simple évocation d'une prime pour les soignants (1.500 euros) ou d'une autre gratification fait sourire un peu tout le monde, à commencer par Sébastien Lardeux, un des représentants Force Ouvrière de la Mayenne qui a lui-même contracté la Covid-19 il y a quelques semaines. "Monsieur Macron pas de médailles, pas d'honneurs sur les Champs-Élysée, nous exigeons des actes forts et immédiats, pas de la calinothérapie" lance-t-il mégaphone en main.

À Laval, 120 manifestants se sont rassemblés devant le centre hospitalier, là où le 16 juin prochain (14h30) est appelé l'ensemble du personnel soignant des établissements mayennais à converger.