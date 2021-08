Sitting devant l'hôpital Nord Franche-Comté : "l'obligation vaccinale crée des tensions entre soignants"

Position acrobatique pour ces soignants de l'hôpital Nord Franche-Comté qui défendent la vaccination, mais s'opposent à l'obligation. Une centaine de personnes s'est rassemblée sur le parvis de l’hôpital à l'appel de la CFDT, de la CGT et la CNI pour dire non au pass et à l'obligation vaccinale.

Un non collectif à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire à l'hôpital

Militer contre l'obligation vaccinale ne signifie pas être opposé à la vaccination. Une petite centaine de personnes s'est rassemblée sur le parvis de l'hôpital Nord Franche-Comté à Trévenans ce jeudi pour dire non à l'obligation vaccinale des personnels soignants et à l'instauration d'un pass sanitaire à l'entrée de l'hôpital. Un mouvement à l'initiative de la CFDT, de la CGT et la coordination nationale infirmière qui appellent à une grève illimitée.

Le vaccin oui, mais librement. © Radio France - Christophe Beck

"On est pas du tout contre la vaccination. On pense que c'est important de se faire vacciner. Mais ça doit être un choix libre et éclairé de chacun, en responsabilité" clame Céline Durosay, porte-parole nationale de la coordination nationale infirmière. "Comme tout citoyen, le personnel soignant a le droit de s'interroger et de douter. C'est pour cela que l'obligation vaccinale tout comme la suspension d'exercice pour les non vaccinés n'est pas acceptable".

"La vaccination doit être un choix libre et éclairé de chacun" Céline Durosay de la CNI Copier

Même son de cloche du coté de la CFDT santé. "Nous sommes pour la vaccination mais contre les sanctions qui s'y attachent. Nous avons besoin d'unité plus que de stigmatisation", renchérit Régine Frigoto de la CFDT. "L'irrésponsabilité est de leur coté. Au lieu de nous permettre de travailler tous ensemble pour affronter cette quatrième vague qui s'annonce, on nous divise entre vaccinés et non vaccinés", ajoute Luc Kahl de la CGT.

"Se faire traiter de moutons par des collègues non vaccinés, parce qu'on est vacciné, ça n'est pas plaisant" Copier

Car cette obligation vaccinale crée des tensions dans les services. "Chacun a de bons arguments. Du coup, ça provoque des tensions" explique Régine Frigoto de la CFDT. "D'autant qu'avec l'obligation, le débat devient plus tendu entre nous. C'est pas normal. On devrait laisser le choix aux soignants".

Régine Frigotto et Jeannine Fuchs de la CFDT de l'hôpital Nord Franche-Comté © Radio France - Christophe Beck

Parmi les manifestants, quelques soignants, mais surtout des militants syndicaux et des citoyens opposés à la vaccination, parfois farouchement, comme Pierre-André Mathon, l'un des leaders du mouvement anti-vaccination dans le Nord Franche-Comté : "Lancer une obligation vaccinale sur un médicament qui n'a pas encore son autorisation de mise sur le marché définitive, c'est nous utiliser comme des cobaye", lance-t-il à la foule rassemblée sur le parvis. Après les prises de parole, le rassemblement s'est transformé en un sitting silencieux d'une minute.

A l'hôpital Nord Franche-Comté, le taux de vaccination des personnels est aujourd'hui de 72 % sur quelques 4000 agents.