Manifestation du médico-social à Poitiers : "Les jeunes vont finir par être dégoûtés et partir"

Des éducateurs spécialisés, des aides médico-psychologiques... Il y avait près de 350 travailleurs des secteurs du social et du médico-social ce mardi 7 décembre dans les rues de Poitiers à l'appel de plusieurs syndicats. Ces manifestants estiment avoir droit à la prime Covid de 183 euros prévue par le Ségur de la Santé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette mobilisation vise aussi à réclamer de meilleurs salaires, certains gagnent tout juste le SMIC d'après les syndicats, à dénoncer également des conditions de travail de plus en plus difficiles. Ce sont autant de raisons qui font que ces métiers attirent difficilement les jeunes.

Cela est logique pour Florence Perrochon, aide médico-psychologique et déléguée CGT. "J'ai été en contact avec une jeune en contrat d'apprentissage, elle est toute seule avec 12 personnes polyhandicapées qu'elle doit accompagner pour les repas, aux toilettes, pour les couchers. Elle n'a évidemment pas la formation car elle est en apprentissage. Elle est extrêmement stressée et elle va finir par être dégoûtée et partir, comme d'autres jeunes", explique-t-elle.

C'est le serpent qui se mord la queue

Dans la Vienne, il y a d'ailleurs plus d'une centaines de postes vacants, ce qui dégrade encore plus les conditions de travail et donc l'image du secteur. C'est le sentiment de Marie-Laure Noël, éducatrice spécialisée pour de jeunes adultes en situation de handicap.

"Il y a beaucoup d'arrêts maladie, de licenciements pour inaptitude et on ne trouve plus de remplaçants. On ne peut pas faire à un, le boulot qu'on faisait à deux ou trois avant donc cela amène de la fatigue, de l'usure. On est tiraillés de tous les côtés et quand, en plus, il n'y a pas le salaire qui rentre à la fin du mois et bien, on arrête et on va faire autre chose, comme cette jeune collègue que je connais. Elle a un an et demi d'ancienneté, elle n'en peut plus et elle veut faire autre chose", souligne celle qui est aussi déléguée Sud-santé sociaux.