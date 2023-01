Les médecins libéraux appelés à manifester pour une revalorisation de la consultation

Manifestation des médecins devant le ministère de la Santé lors du mouvement de grève de la médecine libérale les 1er et 2 décembre 2022.

Les médecins libéraux, en grève depuis le 26 décembre pour obtenir une revalorisation de la consultation, sont appelés à manifester ce jeudi Paris entre le Panthéon et le ministère de la Santé, où ils devraient être reçus par François Braun. Le collectif "Médecins pour demain" réclame la hausse du tarif de la consultation à 50 euros pour créer un "choc d'attractivité" vers une médecine de ville écrasée par les tâches administratives au détriment du temps médical et qui n'attire plus les jeunes.

ⓘ Publicité

Selon le Dr Christelle Audigier, fondatrice du collectif, 70% des généralistes étaient en grève la semaine dernière. L'Assurance maladie estime, elle, que la baisse d'activité est de l'ordre de 10%. "L'immense majorité des médecins généralistes n'ont pas suivi ce mouvement de grève", a assuré lundi sur franceinfo le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), Thomas Fatôme, jugeant cette mobilisation "incompréhensible dans la période d'épidémies que nous connaissons".

Une revalorisation "extravagante"

Les généralistes seront revalorisés dans le cadre de la négociation conventionnelle, qui doit reprendre "dès le début de la semaine prochaine" pour s'achever avant fin février, a-t-il affirmé. Mais un montant de "50 euros serait relativement extravagant, ça voudrait dire une augmentation de chaque médecin généraliste de l'ordre de 100.000 euros", a ajouté Thomas Fatôme en notant que les principaux syndicats de médecins ne portaient pas cette revendication.

La grève pendant les fêtes, alors que les urgences étaient saturées, a été vivement critiquée par François Braun. Plus compréhensive, l'intersyndicale de médecins hospitaliers Action Praticiens Hôpital a vu dans la grève la "face émergée de l'iceberg qu'est la déliquescence de notre système de santé".

La première semaine de 2023 est marquée par une autre mobilisation, celle des biologistes libéraux qui contestent le montant des économies qui leur sont demandées après une forte augmentation de leurs profits durant la crise sanitaire. Elle devrait s'achever sur des vœux vendredi aux acteurs de la santé du président Emmanuel Macron, qui tentera d'apaiser un secteur en ébullition.