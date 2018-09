Le Comité de Défense des Usagers du Centre Hospitalier du Blanc et le collectif citoyen "Cpasdemainlaveille" appellent à une grande journée de mobilisation ce samedi 15 septembre à partir de 16h dans les rues du Blanc, pour réclamer la réouverture immédiate de la maternité. Des milliers de Blancois et d'habitants du PNR, le parc naturel régional de la Brenne, sont attendus. La maternité du Blanc est fermée jusqu'à nouvel ordre depuis le 27 juin dernier.

Le départ de la manifestation est prévu vers 16h, Place de la Libération, au Blanc. Le cortège empruntera les rues Saint-Honoré et Pierre Colin de Souvigny, le boulevard Chanzy, puis les axes Albert Chichery et Aristide Briand, pour redescendre ensuite par l'avenue Gambetta. Le mot d'ordre de cette manifestation est : "Le Blanc voit rouge". Tous les manifestants sont invités à porter une touche de rouge.

Sur les 55 communes du territoire de la Brenne, plusieurs ont prévu des actions symboliques, comme par exemple le comité des fêtes de Pouligny Saint-Pierre qui viendra avec son char tiré par un tracteur, le country club de la gendarmerie du Blanc (le ComSOPGN, le commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale) a prévu lui aussi de se mobiliser, tout comme le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse. Une délégation de l'intersyndicale du Centre Hospitalier de Vierzon sera également dans le cortège.

Après la manifestation, de nombreuses animations sont prévues tout au long de la soirée sur la Place de la Libération, à l'image des chorales du territoire qui vont reprendre la chanson "Bella Ciao", en revisistant les paroles pour en faire l'hymne de cette manifestation. Le passage des chorales avec l'harmonie du Blanc est prévu à 17h30.

Debout les Blancois... montrons qui nous sommes... O Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao ciao ciao... on les laissera pas... s'en prendre à nos droits... Et jusqu'au bout on se battra"