Manifestation pour un service d’urgences à Corte

Plusieurs centaines de personnes, et beaucoup d'élus de tous bords, ont défilé mercredi 15 mars à Corte pour obtenir qu'un service d'urgence et un scanner soient inscrits au futur Plan Régional de Santé.

A l'issue de deux heures de réunion avec le sous-préfet et deux cadres de l'Agence Régionale de la Santé, rien de bien concret n’est ressorti, si ce n'est la promesse d'étudier le dossier. Pourtant le calendrier presse puisque le Plan Régional de Santé débute en 2018 et il ne reste que quelques mois pour l'élaborer. D'où l'inquiétude voire la déception de Thierry Fabre, infirmier urgentiste et membre du collectif.

Actuellement, l'hôpital de Corte ne dispose que d'un « accueil médical non programmé » avec un seul urgentiste, un infirmier et un aide - soignant pour plus de 8000 patients. Il suffirait de doubler cette équipe pour sécuriser les urgences du centre Corse.

Cette revendication du collectif des usagers semble conforter la nécessité de développement du centre hospitalier de Corte -Tattone, « une démocratie sanitaire » déclare le docteur Paul Venturini, chef de service au CHI de Corte – Tattone.

Une réunion aura lieu mardi prochain entre l'ARS et les directeurs des hôpitaux de Bastia et de Corte. Le collectif sera reçu le 30 mars.