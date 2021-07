Manifestations contre les mesures sanitaires : 18 000 personnes à Paris selon le ministère de l'Intérieur

Les manifestations organisées ce samedi à Paris contre les nouvelles mesures sanitaires comme le pass sanitaire ou la vaccination obligatoire pour certaines professions ont rassemblé 18 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. Les cortèges se sont déroulés dans le calme, sans interpellation. Le principal défilé s'est élancé du Palais-Royal, dans le 1er arrondissement, avant de traverser la Seine aux cris de "Liberté", "Non à la dictature sanitaire" ou "Macron démission". En tête du défilé, où fleurissaient les drapeaux français, figuraient l'ex-numéro 2 du Front national Florian Philippot, la députée ex-LREM covidosceptique Martine Wonner, le chanteur Francis Lalanne ou encore l'ex-égérie "gilets jaunes" Jacline Mouraud. Quelques tracts détournant l'étoile jaune avec la mention "pass sanitaire" étaient également visibles.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lors de discours prononcés à la fin du parcours, Francis Lalanne a réclamé "la destitution du tyran Macron". Pour Fabrice di Vizio, avocat qui se veut la voix des antivaccins, "Emmanuel Macron a déclaré solennellement la guerre à la France". Florian Philippot lui a emboîté le pas dans la même veine : "oui, nous sommes en dictature, nous sommes en tyrannie", et "oui, cela s'appelle l'apartheid entre vaccinés et non vaccinés". Avant la manifestation, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, a déclaré que l'avènement du pass sanitaire dans la vie quotidienne marquait le "début d'un engrenage vers une dictature".

Un rassemblement non-autorisé place de la République

Dans le même temps, environ 1 500 personnes ont manifesté dans les rues du sud de la capitale, au sein d'un cortège disparate, précédé d'un cordon policier. Parti vers 14h30 du 14e arrondissement, le cortège s'est dirigé vers le quartier de Jussieu, dans le 5e, accompagné de banderoles comme "wanted République Française démocratie, disparue le 12 juillet 2021", "non au pass sanitaire, stop à la dictature", et de slogans "Liberté", "Macron dictateur". "On est là pour les revendications des gilets jaunes et les restrictions des libertés. C'est pas une loi liberticide de plus qui nous fait sortir dans la rue. On a toujours été dans la rue", a déclaré le "gilet jaune" Jérôme Rodrigues.

Enfin, quelques dizaines de personnes ont participé à un autre rassemblement, non autorisé, place de la République.