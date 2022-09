Manque d'étudiants en pharmacie :"les amphis vides, ce sera des déserts pharmaceutiques à l'avenir"

C'est une situation inédite : 40% des étudiants en 2e année de pharmacie manquent à l'appel à Toulouse. Pour quelles raisons ? Un pharmacien a répondu à nos questions.

Philippe Vergnes pharmacien à Muret et président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France en Midi-Pyrénées a répondu aux questions de France Bleu Occitanie.

En fac de pharmacie en 2ème année, 40% des places sont vacantes cette année à Toulouse. Vous avez déjà vu ça ?

Non. C'est la première année. Mais c'est lié à la nouvelle réforme qui a été mise en place et qui se met en place progressivement. C'est difficile à comprendre pour les bacheliers et même pour nous, les professionnels.

Cela fait combien d'élèves en moins par rapport aux autres années ?

Au niveau national, il manque de 1100 étudiants en deuxième année de pharmacie.

Il y a désormais deux options pour faire médecine ou pharmacie : le Pass (un parcours spécifique santé) ou la voie LAS (une licence avec option santé. Quel problème? Ce n'est pas n'est pas compréhensible ?

C'est effectivement très peu lisible et peu compréhensible pour les bacheliers. C'est très peu présent sur Parcours : il n'y a pas de licence spécifique pharmacie, et on ne sait pas le nombre de places qu'il y aura à la fin de l'année. Donc, les étudiants hésitent à se lancer dans cette voie qui est toute nouvelle. Et pourtant, c'est une réforme qui a le mérite de rendre les études de santé plus accessibles et surtout éviter les gens qui, après deux ans, se retrouvaient livrés à eux-mêmes sans avoir d'équivalence et exclus du système de l'enseignement supérieur.

Donc, on manque de pédagogie ? Il aurait fallu expliquer la réforme aux lycéens ?

Je pense que c'est surtout un problème d'identification de ces nouvelles voies.

Ces amphithéâtres à moitié vides, ça vous fait mal au cœur ?

Ca fait mal au cœur pour différentes raisons : les amphis vides maintenant, ce sont des déserts pharmaceutiques dans les années à venir. Là, je parle pour la profession de pharmacie d'officine. Mais il y a aussi les nombreuses professions accessibles avec un diplôme de pharmacien, que ce soit dans la chimie, la parfumerie, dans la cosméto, dans la recherche. Ce sont des voix qui sont très peu connues des futurs bacheliers et qui ne sont pas exploitées. On a donc des étudiants qui se tournent vers des voies comme la médecine pour faire de la recherche, mais qui pourraient très bien y accéder en étant pharmacien. Il y a donc des carrières gâchées par méconnaissance du système.

Retrouvez l’interview vidéo complète de Philippe Vergnes ci-dessus.