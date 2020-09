Etes-vous prêts à aller donner votre sang ? Jusqu’à la mi-octobre, l'Etablissement Français du Sang mène plusieurs collectes dans l'agglomération de Dijon. Depuis la rentrée, les stocks sont au plus bas. Une situation critique et inédite.

On manque de dons du sang en Côte-d'Or

A l'entrée, on remplit un questionnaire pour s'assurer que l'on peut bien donner

Est-ce la crainte de la Covid-19 qui rend les donneurs plus timides ? Depuis la rentrée, l'Etablissement Français du Sang voit passer beaucoup moins de monde, à tel point que la situation est inquiétante pour le docteur Isabelle de Monléon "Il faut 12 jours de stocks pour assurer la sécurité des hôpitaux, et nous sommes tombés à 7 jours de réserve seulement pour certains groupes sanguins. Le sang, les plaquettes, le plasma collecté ici alimente les hôpitaux de Bourgogne Franche-Comté, nous avons aussi un engagement pour fournir ces produits à la région parisienne, et aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure d'assurer ces livraisons, ce qui est inédit pour nous."

"Les donneurs viennent moins nombreux , et les perspectives données pour les prochains jours ne nous laissent pas entrevoir une reprise de notre activité."

#ToutDijon Donne

Jusqu’à la mi-octobre, la Maison du Don va donc mener des collectes dans différents points de l’agglomération dijonnaise, avec ce slogan "#ToutDijon Donne" afin de sensibiliser un large public.

Les prochaines opérations de collecte:

-A Dijon Darcy, salle Devosge, 5 bus rue Devosge, samedi 26 septelbre de 10h à 18h.

-A Longvic, salles Jacques Copeau, 37 route de Dijon, Mardi 6 octobre de 15H30 à 19h.

-A Quetigny, salle Mendes France , Rue des Vergers, jeudi 8 octobre de 15h à 19h30.

-A Dijon Campus, Maison de l'Etudiant, Mardi 13 octobre de 10h à 16h.

Le protocole sanitaire a été renforcé pour eviter tout risque de contamination au coronavirus. On vient bien sur masqué, et il est préférable de s'inscrire à l'avance pour planifier l'affluence.

"Les personnes qui ont été positives au Covid doivent attendre 28 jours après leur guérison pour donner à nouveau, pour ceux qui ont été en contact avec des malades, il faut attendre 15 jours avant de venir donner" précise le docteur De Mauléon.

Morgane et Yann, donneurs fidèles et réguliers © Radio France - Olivier Estran

_"Il ne faut pas hésiter, c'est une juste une heure dans la journée, soit une heure tous les 3 mois, et c'est important "_assurent Morgane et Yann un jeune couple, donneurs fidèles et réguliers.

"On poste d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, par exemple une petite "story" sur Instagram pour essayer de motiver d'autres personnes" complète Yann. Un comportement exemplaire, mais malheureusement encore trop rare pour l'Etablissement Français du Sang qui cherche de nouveaux donneurs.