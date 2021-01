Manque de doses de vaccin en Mayenne : le centre d'appels réduit déjà ses horaires

Face au manque de doses de vaccin contre le coronavirus, le centre d'appels à Laval adapte son organisation. Il ferme désormais à 18h et non plus à 20h ainsi que le samedi. Cette plateforme installée dans les locaux du centre d’incendie et de secours de Laval, est actuellement assurée par 24 agents du Conseil départemental.

Ces derniers ont pris le relais des sapeurs-pompiers. Depuis jeudi dernier, il ont reçu plus de 35.000 appels, et 5.000 rendez-vous ont été fixés avec des patients. de plus de 75 ans. Les horaires du centre d'appels pourront être encore modifiés en fonction des réapprovisionnement en doses de vaccin.

Depuis le lundi 18 janvier, l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire et la Préfecture de la Mayenne demande l'arrêt des prises de rendez-vous en raison d'un nombre de vaccins insuffisant.