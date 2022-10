Manque de médecins : à Vitré, la cabine de téléconsultation sans rendez-vous séduit les patients

Est-ce la bonne solution pour palier au manque de médecins généralistes dans certaines zones ? C'est en tout cas la conviction de la directrice de la résidence séniors Domitys de Vitré, Tiphaine Kerdavid. Une borne de téléconsultation a été installée dans sa résidence juste avant l'été. "C'est vraiment très pratique et rassurant pour nos résidents, mais aussi les habitants du quartier qui peuvent venir l'utiliser". En Ille-et-Vilaine, cinquante cabines de téléconsultation, comme celle-ci ont déjà été installées, souvent en pharmacie ou dans des magasins.

ça m'a pris cinq minutes et j'ai eu mon ordonnance, c'est vraiment pratique - Gwenaëlle

Dans la résidence sénior de Vitré, la borne est accessible dans une petite salle aménagée. Gwenaelle est salariée dans cette résidence et elle profite aussi du service. Pas besoin de prendre rendez-vous, il suffit de s'installer devant l'écran et de suivre les instructions "j'insère ma carte vitale, je réponds à quelques questions médicales, et je demande la mise en relation avec un médecin" explique la jeune femme. L'appareil lui indique alors un temps d'attente de 9 minutes avant la mise en relation "dans une salle d'attente, ça aurait été plus long". La consultation démarre avec un médecin, via la plateforme Medadom avec laquelle la résidence a contractualisé. La patiente ne connait pas le médecin avec qui elle va échanger pendant quelques minutes.

Une consultation sans rendez-vous

La consultation dure quelques minutes seulement "je vous adresse donc l'ordonnance, elle sera disponible dans une minute" indique le médecin à l'issue du rendez-vous. La consultation pour Gwenaelle ne nécessite pas d'examen. Mais sur la borne, si besoin, il y un tensiomètre, un thermomètre et même un stéthoscope ou un appareil pour examiner le fonds de l'oreille. "c'est vraiment hyper pratique, c'est la médecine de demain" lance Gwenaelle. Christian aussi est convaincu. Agé de 78 ans, il fait partie des 110 résidents de Domitys à Vitré. Il a lui aussi réalisé une téléconsultation, pour une bronchite "mon médecin était malade et ne pouvait pas me recevoir, il me fallait une solution rapide. j'ai eu mon ordonnance pour pouvoir me soigner". Christian comme Gwenaelle ont simplement réglé la part mutuelle de la consultation.

Ils sont une dizaine chaque mois à utiliser la borne dans la résidence. "J_e pense que nous allons avoir d'autres personnes intéressées dans les prochains jours"_ indique la directrice de la résidence "il y a tellement de gens qui ont des difficultés pour trouver un médecin, et cela peut permettre de désengorger les urgences". La borne est accessible au public de 8h à 20h, tous les jours, il suffit de se présenter à l'accueil de la résidence. A noter qu'il n'est pas possible de consulter pour les enfants de moins de 3 ans, ni pour les mineurs sans leurs parents, ni pour renouveler un arrêt de travail.