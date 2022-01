Manque de médecins en Centre-Val de Loire : trente élus de tous bords alertent en urgence le Premier ministre

Initiative rare : plus de trente parlementaires et élus locaux de droite, de gauche et de la majorité présidentielle en Centre-Val de Loire écrivent au Premier ministre pour demander des décisions fortes et urgentes pour faire face au manque de médecins. "La situation est très grave".

C'est une initiative assez inédite : une trentaine de parlementaires et de présidents de collectivité en Centre-Val de Loire, de gauche, de droite ou membres de la majorité présidentielle, viennent d'envoyer un courrier commun au Premier ministre Jean Castex "pour l'accès aux soins de tous les habitants".

A l'initiative du président du comité économique, social et environnemental régional (le CESER) et surtout du président socialiste de la Région Centre-Val de Loire François Bonneau, ces élus demandent une audience en urgence auprès du Premier ministre, pour "trouver des solutions au manque criant de médecins dans notre région". Ils demandent de former 200 médecins de plus chaque année en Centre-Val de Loire (passer de 300 à 500), de créer une faculté de médecine régionale sur deux sites (Tours, où elle existe déjà, et Orléans), et enfin de déployer la formation des internes dans tous les hôpitaux de la région. Cet appel trans-partisan, une grande première justifiée par une situation grave, selon François Bonneau

Une situation d'abandon et de désert médical"

Le Centre-Val de Loire compte 97,9 médecins pour 100.000 habitants (contre 123,8 en moyenne nationale) et un habitant sur cinq n'a pas de médecin référent, sans compter les grandes difficultés pour trouver un spécialiste. "Les témoignages se multiplient partout en région décrivant des habitants désemparés devant le refus de prise en charge par un médecin avec pour conséquence très fréquente le renoncement aux soins. C’est une véritable situation d’abandon et de désert médical que vit une part très importante et croissante de nos concitoyens", écrit François Bonneau dans son courrier (écrit avec Eric Chevée, président du CESER) au Premier ministre, envoyé vendredi dernier.

François Bonneau, président socialiste de la région Centre-Val de Loire © Radio France - Rosalie Lafarge

"J'ai fait le choix d'en appeler à tous les élus, quelles que soit leur sensibilité politique parce que c'est un problème qui nous concerne tous", explique François Bonneau, interrogé au téléphone ce mercredi soir par France Bleu, "la santé ce n'est pas une affaire de partis politiques ! Quand on n'a pas accès à son médecin, on ne cherche pas à savoir si c'est un député de gauche, de droite ou En Marche ! Il faut répondre, il faut une décision du gouvernement, ça nous réunit tous et nous avons considéré que nous ne pouvons pas continuer à procéder à quelques petits ajustements, avec quelques médecins de plus formés chaque année à Tours... Si on ne prend pas la décision de former plus de médecins dès maintenant, on va dans une situation très grave, très préjudiciable à nos concitoyens en Centre-Val de Loire : c'est maintenant que les décisions doivent se prendre et le moment est venue de nous réunir tous pour le dire avec beaucoup de force !"

Parmi les signataires de ce courrier commun trans-partisan, se trouvent donc des élus de gauche, comme le sénateur socialiste du Loiret Jean-Pierre Sueur, le maire de Bourges Yann Galut, des élus de la majorité présidentielle, comme les députés LREM Stéphanie Rist (Loiret) et Fabienne Colboc, MODEM Richard Ramos (LOiret), ainsi que des élus de droite (le maire LR d'Orléans Serge Grouard, celui de Châteauroux Gil Averous...etc.