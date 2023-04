Manque de médecins remplaçants : des plannings incertains dans les hôpitaux de Mayenne et de Laval

Les médecins anesthésistes et réanimateurs sont les plus représentés parmi les intérimaires (photo d'illustration)

Ils sont parfois surnommés les "mercenaires" de l'hôpital : les médecins remplaçants sont parfois payés jusqu'à 5000 ou 6.000 euros pour des gardes de 24 heures. "On m'a rapporté une rémunération de 5.000 euros pour 24 heures sur la côte vendéenne un été", pointe du doigt Jérôme Jumel, le directeur général de l'ARS des Pays de la Loire, qui précise également que "ce n'est évidemment pas la majorité des situations".

Pour éviter ces dérives financières, le gouvernement a souhaité plafonner le salaire à 1.390 euros bruts pour un remplacement d'une journée. L'application de la loi Rist entre en vigueur à partir de ce lundi 3 avril : les hôpitaux publics ne pourront plus payer les médecins intérimaires au-dessus du tarif maximum, sous peines de poursuites judiciaires. Cette nouvelle rémunération des médecins remplaçants va avoir des conséquences dans de nombreux hôpitaux partout en France, comme à Mayenne et à Laval.

"Le pire des scénario" envisagé par l'ARS

Le centre hospitalier du Nord-Mayenne (CHNM) subit de plein fouet les conséquences de la loi Rist car de nombreux services fonctionnent avec des médecins remplaçants : par exemple, il n'y a plus de médecins anesthésistes titulaires au CHNM, ils sont tous intérimaires. Cette spécialité est pourtant essentielle pour faire fonctionner d'autres services comme la maternité ou les urgences. "Pour faire fonctionner une maternité, il faut un anesthésiste 24 heures/24. Il suffit qu'il manque un anesthésiste sur une demi-journée ou une journée et la continuité des soins n'est plus assurée", explique Catherine Creuzet, la directrice du centre hospitalier du Nord-Mayenne. Le service de chirurgie et une partie des urgences peuvent également "être affectés, s'il y a rupture de la continuité en anesthésie", précise-t-elle. Pour le syndicat Force ouvrière en Mayenne, le gouvernement "plonge le CHNM dans le chaos", avec l'application de la loi Rist.

Il y a donc de nombreuses plages horaires vacantes dans les plannings, elles sont remplies au cas par cas. La directrice du CHNM, comme d'autres directeurs d'établissements hospitaliers, doit négocier avec chaque médecin remplaçant pour qu'il accepte de signer son contrat avec la nouvelle rémunération plafonnée. L'Agence régionale de santé (ARS) précise que des points sont réalisés toutes les semaines : "Il y a quelque part un bras de fer avec certains intérimaires qui bénéficiaient de rémunération totalement dérégulée", affirme le directeur général de l'ARS des Pays de la Loire, Jérôme Jumel. Il se veut rassurant, la sécurité et la continuité de l'accès aux soins sera assurée pour tous les Ligériens à partir du 3 avril. "Le pire des scénario" a été envisagé, selon lui, "si aucun intérimaire ne renouvelle son contrat, comment on fait pour assurer la continuité d'accès aux soins?".

Cette semaine, l'activité d'un service de gériatrie au CHNM va être réduite, à cause du manque de personnel. Pour éviter la fermeture de services, des renforts de l'hôpital de Laval sont prévus, en cas de besoin. "Concrètement, les équipes médicales des établissements les mieux dotés pourront venir en renfort dans un autre établissement pour sécuriser le fonctionnement d’un service", souligne l'ARS.

Des renforts du CHU d'Angers à Laval

L'hôpital de Laval est également dans l'attente de la signature de ces nouveaux contrats pour les médecins remplaçants, avec la rémunération plafonnée. Il y en a une trentaine au total à conclure, selon le directeur du centre hospitalier. L'établissement lavallois est donc confronté à des trous dans le planning du mois d'avril, notamment pour l'anesthésie. Des renforts sont déjà arrivés du CHU d'Angers pour des gardes d'anesthésistes.

"On a des radiologues qui font de la télé-expertise pour les services d'imagerie de Laval. Quand il y a des équipes paramédicales, elles peuvent faire passer un examen radiologique à un patient et pour l'interprétation à distance, ce sera le CHU d'Angers, qui fera la couverture", met en avant Cécile Jaglin, la directrice générale du Centre Hospitalier Universitaire d'Angers, également déléguée régionale de la Fédération hospitalière de France (FHF). "Un coup de main, le temps que les négociations se finissent", souligne-t-elle.

Des conséquences "à la marge" pour l'hôpital de Château-Gontier

L'application de la loi Rist n'aura pas "d'impact réel" sur le fonctionnement du centre hospitalier du Haut-Anjou. Selon le directeur de l'hôpital, Éric-Alban Giroux, l'hôpital de Château-Gontier a très peu recours aux médecins intérimaires, les conséquences de la nouvelle rémunération seront donc "à la marge". Contrairement à l'hôpital de Mayenne où l'ensemble des médecins anesthésistes sont intérimaires, le centre hospitalier de Château-Gontier peut compter par exemple sur 95% d'anesthésistes titulaires.

Au total, il n'y a que neuf médecins remplaçants qui travaillent au centre hospitalier du Haut-Anjou, "tous secteurs confondus" : quatre praticiens au service des urgences, trois en psychiatrie et deux en anesthésie. Il existe toutefois des difficultés pour remplir les plannings dans certains services de l'hôpital, comme aux urgences, mais elles ne sont pas liées directement à la loi Rist, selon Éric-Alban Giroux. "La pénurie médicale était là avant cette loi, elle sera là après. Ce texte n'aggrave pas notre problématique de pénurie médicale", explique-t-il. Le directeur du centre hospitalier du Haut-Anjou se réjouit de la mise en place d'une nouvelle rémunération plafonnée pour les médecins remplaçants. "L'esprit de ce texte, c'est de faire en sorte que nos hospitaliers ne se sentent pas complètement sous-rémunérés par rapport à ce qui peut exister du côté des intérimaires", souligne-t-il. Selon l'ARS des Pays de la Loire, les médecins intérimaires pouvaient gagner jusque-là le double de leurs collègues titulaires praticiens hospitaliers.