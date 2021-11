Manque de médecins : situation "critique" aux urgences de l'hôpital d'Avranches

Deux médecins en journée quand il en faudrait quatre et un seul la nuit, quand il faudrait au moins deux : c'est le quotidien du service des urgences d'Avranches, depuis le printemps dernier.

La situation est "critique", selon les mots même de la direction de l'hôpital. Il manque des médecins : il n'y a plus que 5 médecins aux urgences d'Avranches, quand il en faudrait 16 pour faire tourner normalement le service. Une situation gérée au jour le jour, grâce au surcroît de travail des médecins, aux renforts de leurs collègues de Granville et de nombreux médecins intérimaires.

On sollicite les collègues en permanence, on est sans cesse sous pression, en surcharge de travail et sans cesse à surveiller son téléphone parce qu'on peut être rappelé à tout moment, détaille le Dr Arnaud Joly, responsable des urgences d'Avranches et Granville.

Cette situation de pénurie d'urgentistes est nationale, on la retrouve dans de nombreux hôpitaux de la région mais à Avranches, elle est aggravée pour une vague de départs : 10 praticiens sont partis en 14 mois, pour des raisons différentes.

Des délais qui s'allongent et des soignants sous pression

Toutes les urgences sont assurées mais les délais s'allongent pour celles qui ne sont pas vitales. Certaines peuvent aussi être renvoyées vers l'hôpital privé. Mais tout cela tient grâce au " dévouement" des équipes soignantes, assure le directeur Joanny Allombert :

Nous ne sommes plus dans un mode de fonctionnement normal. Aujourd'hui nous réussissons à assurer le service mais ça se fait au prix d'une surmobilisation des professionnels qui n'est pas tenable dans la durée. Et il nous faut maintenant trouver des solutions à très court terme, dans les semaines qui viennent.

Joanny Allombert directeur du centre hospitalier Avranches-Granville © Radio France - Lucie THUILLET

L'hôpital d'Avranches cherche à recruter et explique travailler sur des solutions en lien avec les hôpitaux voisins, le Samu 50 et l'Agence régionale de santé, solutions qu'il espère voir aboutir d'ici la fin de l'année, sans en dire plus pour le moment.

Dans le sud-Manche, les hôpitaux de Granville et de Saint-Hilaire-du-Harcouët sont eux aussi touchés, comme d'autres, par cette pénurie nationale de médecins urgentistes. A Granville par exemple, il y a 7 urgentistes actuellement, alors qu'il en faudrait 13.