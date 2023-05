Manque de médecins : une nouvelle fermeture de 24 heures aux Urgences d'Argentan

Les urgences du centre hospitalier Fernand Léger d'Argentan fermeront à nouveau leurs portes pendant 24 heures dès ce samedi matin 9 heures. C'est la troisième fois en à peine un mois qu'une telle mesure a dû être décidée, faute d'effectif médical suffisant. Les urgences de la ville ont déjà été fermées les 22 et 28 avril 2023.

Une situation compliquée, qui risque de durer. "C'est un peu chronique en ce moment, soupire Stéphane Péan, le directeur de l'hôpital. J'ai deux médecins en congés, un en arrêt maternité."

Le directeur met aussi en cause le contrecoup de la loi Rist. Votée en 2016, et promulguée en 2021 , son article 33, qui plafonne les tarifs de l’intérim médical, a été mis en application le 3 avril dernier. "L'offre d'urgentistes remplaçants est moindre (...) on a des difficultés à boucler le planning." Pour tenir le coup, les médecins essaient de collaborer avec les autres hôpitaux de la région. "On s'entraide, on essaie de voir qui peut venir, mais des fois ça ne suffit pas" explique Stéphane Péan.

Dans un communiqué, l'hôpital a indiqué que les usagers ayant besoin d’un accès aux soins urgents, la consigne est de composer le 15. Les urgences d'Argentan ne sont pas les seules dans cette situation, les hôpitaux de Bayeux et Lisieux ont déjà subi des fermetures d'urgences en 2022.