Manque de médicaments en pharmacies : les enfants davantage touchés

Des manques sur les rayonnages et dans les tiroirs des pharmacies, en ce moment : cela touche surtout les préparations pour les enfants, confirme le co-président de la chambre syndicale des pharmaciens du Finistère : "l'amoxicilline, le paracétamol, le Doliprane en sirop, le sirop pour la toux, la cortisone".

Comment cela se passe-t-il lorsqu'un patient muni d'une ordonnance ne peut pas se faire délivrer son médicament ? "Dans la journée, quand on est en équipe, on réussit à se procurer la plupart des médicaments, on trouve des solutions en appelant le médecin pour modifier la prescription, selon la gravité de chaque cas", tempère Jean-Jacques Le Bian. "Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on est en service de garde, quand on se retrouve face à une maman ou un papa très inquiet et qu'on ne peut pas donner un Doliprane contre la fièvre. Jusqu'à présent, on a demandé à l'autorité de délivrer en avance par les grossistes répartiteurs des stocks. Car ce sont eux qui ont la capacité de le faire. On arrive à avoir quelques fonds de carton pour garder des boîtes en sécurité pour les urgences les plus importantes mais on peut véritablement parler de manque voire de rupture depuis un mois ou un mois et demi."

Sans ordonnance, ce n'est donc pas gagné d'avoir toujours son médicament : "On est obligé de prioriser les délivrances car on se retrouve avec quatre ou cinq flacons de Doliprane en stock de sécurité donc quasiment zéro. C'est un peu la débrouille aujourd'hui. On a quand même plus de sécurité pendant la journée où on peut intervenir auprès de l'hôpital ou de certaines pharmacies, mais c'est très inconfortable."

D'où vient la pénurie ?

Plusieurs causes expliquent ces manques : "Il y a plusieurs problèmes qui expliquent cela : des conflits sociaux dans des laboratoires français, comme Sanofi, il y a le problème chinois qui est important puisque c'est la Chine qui fabrique aujourd'hui les principes actifs des médicaments, avec une baisse de production importante et un besoin plus important en Chine avec l'épidémie de Covid."

Relocaliser la fabrication des principes actifs en France

"C'est vrai qu'on relocalise la fabrication des médicaments en Europe mais il faudrait aussi relocaliser la fabrication des principes actifs. Aujourd'hui les stocks sont tellement tendus qu'au moindre grain de sable c'est très tendu. Aujourd'hui tous les confrères sont vigilants pour éviter que les patients veuillent faire des stocks. Un médicament répond à un besoin."

