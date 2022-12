Manque de pédiatres, surcharge de travail : les urgences pédiatriques de Saintes fermées jusqu'à samedi matin

Les urgences pédiatriques de Saintes sont exceptionnellement fermées ce vendredi toute la journée. La faute à un manque de pédiatres et beaucoup de cas de bronchiolites et de grippes. Il faut passer par le 15. Les urgences pédiatriques ne sont déjà plus assurées la nuit depuis quelques jours.

Les urgences pédiatriques à nouveau fermées à Saintes © Radio France - Lucie Thuillet Attention à Saintes, les urgences pédiatriques ne sont pas assurées toute ce vendredi 9 décembre. L'hôpital invoque à nouveau un manque de pédiatres, mais aussi une activité extrêmement soutenue notamment à cause de l'épidémie de bronchiolite et de grippe... La priorité est "d’assurer la continuité de prise en charge des enfants déjà hospitalisés, d’assurer un niveau de sécurité suffisant pour la couverture de la maternité, et d'assurer la prise en charge des urgences pédiatriques vitales", ainsi que celles relevant de la pédopsychiatrie. ⓘ Publicité Les urgences pédiatriques de Saintes ne rouvriront que ce samedi matin à 9 heures, et uniquement en journée - elles sont déjà fermées la nuit depuis plusieurs jours. Il faut absolument appeler le 15 pour être orienté. Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !