Manque de personnel à l'Epsan : les soignants "au bord de la rupture" racontent "une tension permanente"

C'est le plus grand hôpital psychiatrique d'Alsace : l'Epsan, Établissement public de santé Alsace Nord, et ses 1.600 salariés, souffrent de manque de moyens humains et de problèmes de management. Le député LFI de Strasbourg Emmanuel Fernandes a utilisé son droit d'élu, ce jeudi 27 juillet, pour faire une visite surprise au sein de l'établissement de Brumath, après le suicide de 2 personnels soignants cette année, un infirmier de la médecine du travail et un élève infirmier.

"On tourne à au moins 100% des capacités"

Deux lits, serrés dans une chambre individuelle, pour pouvoir accueillir tous les patients : cette situation n'est pas rare dans l'unité de psychiatrie du docteur Kamen Hinkov : "Nous sommes obligés de les accueillir sur des lits de permission, explique-t-il. Ce qui veut dire que quand des patients partent en permission, le week-end, on accueille dans leur chambre les nouveaux arrivants. Et le lundi, on se retrouve avec plus de patients qu'on ne peut en accueillir."

Parfois jusqu'à 28 patients pour seulement 23 places, dans ce service qui en comptait encore 36 il y a quelques années. Malgré les fermetures de lits, il faut faire face à l'afflux de patients post-Covid. Alors pour ne pas dégrader les soins, le psychiatre ne compte pas ses heures : "On travaille autant qu'on peut. Personnellement, j'ai parfois l'impression de simplement suivre les évènements. On passe notre temps au téléphone, on est toujours en retard", raconte Kamen Hinkov. À force de privilégier les urgences, il se retrouve obligé d'espacer les rendez-vous avec ses patients : "Ce n'est évidemment pas satisfaisant, surtout quand on est face à des gens qui souffrent. On tourne à au moins 100% des capacités, mais ce n'est pas possible. La psychiatrie, ce n'est pas des médicaments, c'est de l'humain avant tout."

75 postes vacants, des services "au bord de la rupture"

Au bout du rouleau, il va bientôt changer d'hôpital, "en espérant que ce sera mieux ailleurs". Un départ de plus, alors qu'il manque déjà 75 infirmières à l'Epsan, soit 12% des postes, faute de candidates. Et le manque de bras pèse sur les équipes du docteur Codrouta Ionescu : "De l'aide soignante à l'infirmière et au médecin, c'est une tension permanente", raconte-t-elle au député Emmanuel Fernandes.

"Dans beaucoup de services, on est au bord de la rupture", résume Philippe Gueth, délégué CFDT du personnel. Pour lui, cette pression donne naissance à des tensions au seins des équipes : "Les managers sont en première ligne pour gérer le manque de personnel. Certains le font avec bienveillance, mais pour d'autres, ça donne lieu à des pratiques autoritaires, brutales, même si ce n'est pas généralisé."

Nouvelles mesures pour prévenir les risques psycho-sociaux

Des pratiques sur lesquelles les syndicats alertent de longue date, surtout depuis le suicide de deux personnels de l'établissement cette année, un infirmier du travail et un étudiant infirmier. Les enquêtes sont toujours en cours après ces décès.

La direction de son côté dit tout faire pour améliorer la vie quotidienne des salariés : "On a un devoir d'agir, surtout avec des drames comme ceux qu'a vécu l'établissement depuis le début de l'année", explique la directrice Yasmine Sammour. Quatre axes sont développés : un meilleur accompagnement des managers, un renforcement du soutient psychologique proposé aux salariés avec la mise en place d'un numéro d'écoute indépendant, et des formations aux risques psycho-sociaux. Enfin, le service de santé au travail est reconstitué, avec l'arrivée d'une nouvelle psychologue du travail en septembre.

Une "prise de conscience" saluée par le député Emmanuel Fernandes, qui voit dans la situation "insupportable" de l'Epsan le résultat de la politique du gouvernement : "Il faut sortir de cette logique de réduction des coûts pour le secteur de la santé, mettre les moyens, rendre à nouveaux ces métiers attractifs." Une position qu'il défendra en septembre, à l'Assemblée nationale, au moment des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.