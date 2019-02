Manque de personnel aux urgences de Pontarlier : Annie Genevard alerte la ministre

Aux urgences de Pontarlier, la situation est critique en terme d'effectifs et le personnel a déjà fait grève par deux fois en janvier. Des salariés soutenus par Annie Genevard, députée LR du Doubs et vice-présidente de l’Assemblée nationale, qui vient d'alerter la Ministre de la santé.

De nombreux élus du Haut-Doubs ont sollicité la direction régionale de l’ARS (l'agence régionale de santé) suite aux difficultés rencontrées par le personnel en terme de moyens et de locaux aux urgences de l'hôpital de Pontarlier. Les salariés ont fait grève par deux fois au mois de janvier.

Activité en hausse de 30% depuis 2011 aux urgences de Pontarlier

Cette fois, ils ont reçu le soutien d'Annie Genevard, députée du Doubs, vice-présidente de l’Assemblée nationale, qui a récemment alerté la Ministre des solidarités et de la santé sur le sujet. "La situation est particulièrement tendue en raison d'un manque de personnels et de locaux inadaptés, rappelle la députée. Ce service enregistre depuis 2011 une augmentation de 30% de son activité, les patients venant d'un secteur géographique de plus en plus vaste. Un secteur rural et situé en zone de montagne où les conditions de transport peuvent parfois être très difficiles" précise dans un communiqué, la vice-présidente de l’Assemblée nationale.

Annie Genevard a demandé à la ministre que "des mesures immédiates soient prises pour renforcer l'organisation de ce pôle et notamment la nuit".