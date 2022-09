"On manque de personnels " : deux syndicats manifestent devant le CHU de Dijon

"On manque de bras, on en peut plus !" Le refrain n'est pas nouveau, mais il est porté ce mardi 27 septembre par les syndicats de CHU de Dijon. A l'appel de de FO et de la CFDT, une trentaine d'agents hospitaliers se sont rassemblées devant le hall principal. Ce n'est pas la foule des grands jours, mais la fatigue est bien palpable. Soignants ou non, tout le monde pointe du doigt des effectifs en tension, une difficulté à recruter dans tous les métiers et le véritable défi de conserver les emplois à l'hôpital.

Le taux d'absentéisme s'élève par exemple à 10 % chez les aides soignantes. Le CHU a donc créé une "réserve sanitaire" : une brigade spéciale qui va de service en service pour remplacer les postes vacants, Christelle en fait partie : "C'est très très compliqué parce que les agents sont à bout. Ils sont fatigués, on est fatigué" assure-t-elle. "En tous les cas, on reste rigoureux, on reste vigilant et on le fait toujours pour la prise en charge du patient. Mais malgré tout, il y a une fatigue qui s'accumule, et un ras le bol."

"J'ai 32 ans de métier. Avant, quand on avait un soignant faisait un "Burn out", c'etait à 55-50 ans. Maintenant, c'est facile qu'une infirmière ou une aide-soignante de 30 ans soit épuisée. Cela décrit bien le souci de l'hôpital"

"La prise en charge s'est compliquée dans toutes les pathologies. Avant à l'hôpital les gens venaient pour faire des bilans de santé. Maintenant, on a beaucoup de personnes âgées qui demandent davantage de soins."

Nous avons des employés qui démissionnent" - Le syndicat FO

Bref, l'hôpital ne séduirait plus. Le syndicat Force Ouvrière en veut pour preuve les démissions en cascade : 54 agents ont quitté ces derniers mois le service public. Un mauvais symbole pour cet établissement qui emploie 5.500 personnes dont 3.500 soignants.

"Les contractuels ne vont pas hésiter à démissionner. Les titulaires, eux cherchent des portes de sortie, c'est à dire un autre poste ou un autre métier. Pour ne pas prendre trop de risques, ils prennent des disponibilités." constate Marie Desrumaux, trésorière du syndicat Force Ouvrière du CHU de Dijon. "Il y a quand même des titulaires qui démissionnent. Depuis le début de l'année, entre les entrées et les sorties, on a un déficit d'une quarantaine de postes. Cela fait des trous dans la raquette et la charge de travail est d'autant plus lourde pour ceux qui restent."

Le CHU de Dijon emploie 5500 personnes dont 3500 soignants © Radio France - Olivier Estran

Un plan pour retenir les salariés

Pour comprendre ces démissions, la direction a interrogé chaque agent qui a rendu son tablier et promet d'accentuer ses efforts pour garder ses salariés.

"On est de plus en plus attentifs à l'organisation du temps de travail" assure Romain Fischer , directeur des Ressources Humaines. "On travaille à améliorer l'équilibre vie professionnelle-vie privée en garantissant les périodes de congés et les périodes de repos. On veut limiter les rappels sur les temps de repos, ce qui complique la vie des soignants. Par ailleurs on s'est mis d'accord avec les organisations syndicales pour titulariser 550 collaborateurs. On donne donc le statut de fonctionnaire à 550 personnes en moins d'un an, ce qui est assez massif."

"Les difficultés de recrutements se retrouvent dans tous les hôpitaux, car il y a plus d'offres d'emplois que de jeunes diplômés. L'Etat a augmenté le nombre de places en école d'infirmières (le fameux "numerus clausus"), mais il faut 3 ans pour former ces personnes. Nous n'aurons donc pas d'amélioration de la situation dans l'immédiat" pronostique ce DRH.