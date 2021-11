Manque de soignants à l'hôpital : "Il faut augmenter les salaires", plaide le collectif Santé en Danger

Arnaud Chiche, médecin anesthésiste, et Mélanie Drapier Merveille, infirmière. Le collectif Santé en danger, né à la fin du mois de juillet 2020, revendique aujourd'hui plus de 260 000 membres.

Arnaud Chiche était l'invité de France Bleu Nord ce lundi. Le fondateur du collectif Santé en Danger s'alarme de la situation de l'hôpital public, en cette période de reprise de l'épidémie de covid. "Partout, il manque du monde, explique-t-il, on resserre les équipes, il manque des moyens, les gens sont rappelés sur leurs repos et l'organisation des conditions d'exercice ne donne plus envie aux gens de rester pour ceux qui sont déjà diplômés et, le plus grave, ne donne pas envie à des jeunes d'entamer ces études là." Actuellement, 600 postes d'infirmier(e)s et d'aides-soignants sont à pourvoir dans les Hauts-de-France.

"La grosse urgence, c'est que les soignants en place ne veulent plus rester "

Arnaud Chiche rappelle que les soignants sont moins payés que dans les autres pays européens et que les conditions de travail se dégradent. Le médecin dénonce les dégâts faits par la tarification aux actes. "On a appliqué à la médecine un regard de marchandise, un regard de productivité. Est-ce que nos soignants sont des marchandises ? Non" répond-il.

"Il faut un New Deal de la santé"

Arnaud Chiche réclame une nouvelle politique de santé sur 5 à 10 ans mais, avant cela, un Ségur II pour prendre en compte cette fois les sages-femmes, les infirmiers anesthésistes et autres aidants à domicile. Et insiste-t-il, "il faut inciter les soignants à rester en place en augmentant leurs salaires". Le fondateur du collectif Santé en Danger propose de créer des "packs fidélité". Une augmentation si le soignant reste deux ans, un pack "fidélité expert" au bout de quatre ans, un pack "vieillesse" après deux ans de travail en ehpad, idem pour les urgences. Et de conclure, "c'est comme quand on achète une voiture, on l'achète en format de base et en restant à l'hôpital, on va débloquer des options."