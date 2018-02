La responsable de la dernière pharmacie du centre a demandé à déménager pour un établissement plus grand, situé à l'extérieur du bourg. Une décision qui inquiète le maire et les petits commerçants.

Marans, Charente-Maritime, France

Il n'y aura peut être bientôt plus de pharmacie dans le centre bourg de Marans. La dernière pharmacie du centre située rue Gambetta pourrait bientôt fermer ses portes. La responsable de l'établissement a demandé à l'Agence Régionale de la Santé de déplacer son équipe dans une pharmacie plus grande, tenue par un autre pharmacien. Elle est située dans une zone commerciale, à l'extérieur du centre bourg.

On a peur de l'effet boule de neige.

Pour l'instant rien n'est acté, et l'Agence Régionale de la Santé doit prendre une décision au mois d'avril. Mais cela inquiète Thierry Belhadj, le maire de Marans. "Ce que l'on redoute c'est l'effet boule de neige et que les seuls commerces qui restent encore ferment leurs portes. Une pharmacie c'est environ une centaine de clients qui peuvent faire vivre les commerçants aux alentours. Chaque année, en moyenne, on a une boutique qui ferme dans le centre." Dans la rue Gambetta, les pancartes "A Louer" sont donc nombreuses sur les vitrines des anciennes boutiques. Caroline qui tient le salon de coiffure peut en témoigner. "On a eu le café près de l'église puis l'épicerie qui a à peine tenu un an. Ça fait beaucoup, un jour ça va finir par nous tomber dessus."

On n'est pas assez nombreux.

Pourtant Lucie Grilleau, la responsable de la pharmacie concède qu'elle n'a pas le choix. " Les locaux ne sont plus du tout adaptés à mon activité. Quand je veux vacciner quelqu'un je suis obligée de fermer l'officine vu qu'on n'est pas assez nombreux. Je ne peux pas continuer comme ça. Dans l'autre pharmacie on aura une équipe plus importante et on pourra donc faire correctement notre travail. Il faut voir ce problème comme un problème de santé publique."

La rue Gambetta se vide petit à petit de ses commerces. © Radio France - Antoine Miailhes

Lucie Grilleau assure également que les personnes qui ne peuvent pas se rendre dans la zone commerciale ne seront pas délaissées. "Elles continueront à être livrés en médicaments."