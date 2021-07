Le gouvernement planche sur la vaccination obligatoire des soignants

Différents membres du gouvernement vont rencontrer, dans les prochains jours, les partenaires sociaux et élus français pour discuter, avec eux, d'une potentielle obligation de la vaccination pour certains personnels soignants. Coup d'envoi par Jean Castex, ce jeudi après-midi. Le Premier ministre rencontre, par visio-conférence, les associations d'élus locaux. Il souhaite recueillir leur avis, entre autres, sur la vaccination obligatoire des soignants, mais aussi sur des "mécanismes d'incitation à la vaccination".

"Personne n'a envie de revivre ce qu'on a vécu ces derniers mois"

Sur le même sujet, Elizabeth Borne, la ministre du Travail, reçoit vendredi les organisations syndicales et patronales. "L'épidémie regagne du terrain (...) on a à nouveau une augmentation avec un taux d'incidence particulièrement en hausse chez les 20-30 ans, a t-elle rappelé sur Europe 1 ce jeudi matin. Personne n'a envie de revivre ce qu'on a vécu ces derniers mois. Et on a une arme aujourd'hui pour y échapper, c'est le vaccin"

Autre thème abordé dans cette réunion : de potentielles sanctions disciplinaires si les soignants ne se plient pas à cette obligation. "Il y a des vaccinations obligatoires pour des personnels soignants, a-t-elle rappelé, citant les vaccins contre le tétanos ou l'hépatite B. Quand on a une obligation de vaccination et qu'on ne la respecte pas, c'est une faute; ça peut entraîner des sanctions disciplinaires allant jusqu'au licenciement."

Une vaccination obligatoire pour tous ?

Certains souhaiteraient aller encore plus loin. C'est le cas de Michel Fournier, le président de l'association des maires ruraux., qui s'est exprimé sur France Info ce jeudi matin. "On cible plus particulièrement les soignants, mais pourquoi ne pas aussi cibler les gens qui reçoivent du public, les gens qui se retrouvent dans des situations d'accueil ? (...) Plutôt que de faire des oublis, nous on va préciser au Premier ministre qu'on est pour la vaccination pour tous".

Ces questions feront l'objet du conseil de défense sanitaire exceptionnel, lundi 12 juillet, avec une prise de parole très attendue par Emmanuel Macron sur le sujet avant le 14 juillet. Et selon des sources ministérielles, un projet de loi pourrait même être examiné par le parlement d'ici la fin du mois. En tout cas, en Grèce la décision est déjà prise : à partir de la semaine prochaine, certaines catégories professionnelles seront obligées de se faire vacciner, notamment les personnels médicaux.