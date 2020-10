Marche blanche pour Céline : "Toujours là, même si la justice ne nous répond pas"

Qu'est ce qui vous pousse aujourd'hui à organiser cette marche blanche ?

C'est avant tout pour rendre hommage. Montrer que nous sommes toujours là même si cela fait deux ans et demi et que la justice ne nous répond pas. On essaie de relancer les choses à notre niveau. Nous voulons éveiller les consciences. Chacun peut un jour être Céline ou Naomi. Presque être moquée, ne pas être prise au sérieux alors que malheureusement chaque seconde.

Il s'agit dans cette marche blanche de ne pas oublier Céline et de relancer la procédure. Une première enquête ouverte pour "non-assistance à personne en danger et homicide involontaire", classée sans suite en août 2018. Une nouvelle plainte avec constitution de partie civile a été déposée. Vous attendez toujours des résultats d'expertises ?

Cela fait un an qu'on attend les résultats d'expertise. On aurait du les recevoir au mois de septembre mais on n'a rien eu. On reste dans le flou. Ces expertises pourraient désigner des coupables par le biais de la juge d'instruction et d'un cabinet d'expertise. Elles pourraient montrer les dysfonctionnements. Il y a eu des incohérences entre les différentes conclusions

Quand il y a tant de questions sans réponse, arrive-t-on à faire son deuil ?

Non car nous y pensons chaque jour et nous y penserons toute notre vie. On essaie de relancer les choses sur les réseaux, sur la page Facebook. On essaie de remonter la pente mais chaque jour est compliqué.