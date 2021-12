Marché de Noël de Strasbourg : les visiteurs divisés sur l'obligation de présenter le pass sanitaire

Après une semaine d'ouverture, les règles ont déjà changé sur le marché de Noël de Strasbourg, en raison de la situation sanitaire. Le taux d'incidence dépasse désormais les 500 cas pour 100.000 habitants dans l'Eurométropole de Strasbourg.

Ces mesures sont entrées en vigueur ce vendredi : désormais le marché de Noël ferme à 20 heures, même le week-end et les pass sanitaires sont contrôlés sur les deux principales places du marché, Broglie et Kléber. De grands panneaux ont été installées pour expliquer les nouvelles règles écrites en rouge et en gras.

Contrôles du pass sanitaire au marché de Noël de Strasbourg. © Radio France - Emilie Pou

Ce vendredi la plupart des visiteurs prennent les choses avec philosophie, ils sont même souvent rassurés par ces nouvelles mesures : "Il faut bien s'y plier si on veut que le marché reste ouvert", commente ce touriste. Mais cette Strasbourgeoise regrette tout de même "le manque d'insouciance". Faute de pass sanitaire, un autre ne peut pas traverser le marché de Noël et se voit obliger de le contourner "il paraît que c'est la nouvelle vie en 2021", ironise-t-il.

La préfète du Bas-Rhin a précisé sur France Bleu Alsace ce matin que ces règles pourraient encore évoluer en fonction des annonces qui seront faites lundi à l'issue du conseil de défense sanitaire.