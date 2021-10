Marcher 10.000 pas par jour pour une meilleure santé : le défi des collégiens à La Flèche

La santé des ados mise à mal par la crise sanitaire. De nombreux jeunes sont trop sédentaires depuis les confinements, constatent les médecins et infirmiers scolaires. Or un exercice physique insuffisant peut être dangereux pour la santé de ces garçons et de ces filles en pleine croissance, alertent-ils. A La Flèche, les enseignants du collège du petit Versailles ont décidé de réagir. En cette rentrée scolaire 2021, ils ont mis en place le projet "10.000 pas par jour" (soit 6 à 7 km) pour redonner aux élèves le goût de faire du sport et de se dépenser.

"Les jeunes ne bougent pas assez!"

"J'ai des patients de douze ou treize ans qui ont pris jusqu'à 20% de poids en un an et demi!", témoigne le docteur Julien Guinhut qui exerce à la maison de santé de La Flèche. "Certains jeunes ont des douleurs multiples, ce que l'on rencontrait peu auparavant", constate-t-il. "Ils viennent souvent me voir pour des courbatures. Ils ont mal partout", confirme Catherine Cosnier, infirmière scolaire au collège du Petit Versailles. "Les jeunes ne bougent pas assez", tranche-t-elle.

Face à ce constat, le docteur Guinhut confie son inquiétude. "Il existe des conséquences à long terme pour la croissance de ces adolescents ainsi que pour leur développement osseux. Une prise de poids importante entraine des déformations et des troubles de la posture qui auront des répercussions à l'âge adulte", explique-t-il. C'est la raison pour laquelle, le praticien s'est engagé dans cette opération de prévention "10.000 pas par jour".

Une montre connectée par élève

Pour inciter les collégiens du Petit Versailles à faire cet effort, ils ont chacun reçu une montre connectée. Les jeunes peuvent ainsi mesurer leur performance tout au long de la journée. "C'est une aide, une source de motivation", constate Audrey Thibault professeur de sport et coordinatrice du projet. Les élèves du collège du Petit Versailles de La Flèche vont ainsi s'entraîner toute l'année à la marche (comme ce fut le cas, par exemple, ce jeudi 7 octobre autour du lac de la Monnerie). Le point d'orgue de cette opération "10.000 pas" aura lieu au mois de mai avec trois jours de randonnée dans le Puy de Dôme.