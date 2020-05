Mardi 12 mai France Bleu consacre une journée spéciale aux infirmières et infirmiers à l'occasion de la Journée internationale des infirmières.

Mardi 12 mai, journée spéciale coup de chapeau à nos infirmières et infirmiers sur France Bleu

La Journée internationale des infirmières est célébrée chaque année le 12 mai, date de la naissance de Florence Nightingale, une infirmière britannique née en 1820 et considérée comme la pionnière des soins infirmiers modernes.

France Bleu ouvre son antenne aux infirmières et infirmiers, particulièrement mobilisés depuis le début de cette crise sanitaire. En milieu hospitalier comme en libéral, auprès des malades du Covid-19, des personnes âgées ou de toutes celles et ceux ayant besoin de soins réguliers, infirmières et infirmiers sont en première ligne.

Une journée spéciale mardi 12 mai

Cette année plus que jamais, rendons hommage à celles et ceux qui contribuent à sauver des vies. Vous connaissez une infirmière ou un infirmier ? Quelque de votre famille ? Un ou une amie ? Une proche ? Vous souhaitez mettre en avant une infirmière ou un infirmier ? Vous voulez tout simplement leur rendre hommage ?

Toute la journée, ce mardi 12 mai, vous pouvez dire "merci", "bravo" aux infirmières et infirmiers , au 01 42 30 10 10 / 0810 055 056

Quelques temps forts :