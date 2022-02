Mare Latinu : Des fouilles sous-marines inédites avec des robots sur deux épaves autour de la Corse

Par de grandes profondeurs, une épave antique et l’épave d’un paquebot italien coulé en 1943 par 500 mètres de fond. L'Alfred Merlin le tout nouveau bateau du Drassm a déployé des robots dont un robot humanoïde, des techniques inédites et des trésors remontées du fond de la Méditerranée.

Franca Cibecchini est l'un des archéologues de cette mission qui a fouillé les hauts fonds sur l’Est de la Corse avec les équipes du Drassm :

"L' épave antique d’Aleria se situe par 300 à 350 mètres de profondeur, l’autre épave celle du paquebot Francesco Crispi est à 500 mètres, ce sont de grandes profondeurs, record que le robot humanoïde Ocean One K devait atteindre. Le paquebot de Francesco Crispi avait été réquisitionné du temps de l’Italie fasciste pour le transport de troupes. Il transportait à ce moment plus de 1300 personnes avec pour destination le port de Bastia. Il a été coulé à 9 milles de Bastia par _un sous-marin anglais le Saracen_. Cela a été l’une des plus grandes tragédie de la marine militaire italienne car le Francesco Crispi a sombré avec 900 hommes ."

l'ocean one k a effectué des premières en Corse - Drassm

Ce paquebot fut donc coulé sur renseignement d’un opérateur radio le résistant corse Pierre Griffi, c’était en Avril 1943. Quelques mois après le sous-marin Saracen était à son tour coulé par la marine italienne en Aout 1943 au large du Cap Corse. L’épave de ce sous-marin a été localisée il y a peu également elle git par plus de 400 mètres de fond au large du Cap-Corse, non loin donc du paquebot qu’il avait pu torpiller quelques semaines auparavant.