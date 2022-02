Mare Latinu : Deux supers robots sous-marins sur des épaves autour de la Corse

De véritables premières technologiques au large de Bastia et d’Aleria avec ces fouilles sous-marines menées par le Drassm et ses Robots sur deux épaves.

Le robot humanoïde Ocean One K ses mains et une vision 3D

Une mission expérimentale d'archéologie sous-marine au large de la Corse et du Var a commencé à tester jusqu'à 1.000 mètres de profondeur des robots sous-marins, et notamment Ocean One K, conçu à l'université américaine de Stanford.

Franca Cibecchini, responsable du littoral corse au Département français des recherches archéologiques sous-marines (Drassm):

Ocean One K pour One kilometer

« Ce projet, baptisé Ocean One K 2022, s'inscrit dans la prolongation des recherches sous-marines robotisées initiées en 2016 par le Drassm en association avec le laboratoire de robotique de Stanford et l'université de Stanford, représentée par le professeur Oussama Khatib. Ces recherches, initiées par Michel L'Hour, ex-directeur du Drassm, visent à explorer des sites bien au-delà des limites de la plongée humaine. Deux nouveaux robots sous-marins expérimentaux ont participé à cette mission dont l'Ocean One K, un robot humanoïde, qui doit être capable de descendre jusqu'à presque 1.000 mètres."

Arthur à bord de l'Alfred Merlin - Drassm

Les abysses de la Méditerranée

« Le robot Arthur, est conçu et construit en France et assemblé par le laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique (LIRM) de Montpellier, est prévu pour aller jusqu'à 2.500 mètres. Arthur, est le plus petit robot du monde de sa catégorie, il a pris la mer pour la première fois avec cette mission. L'objectif de la mission a notamment été de tester deux différentes mains pour Ocean One K, disposant chacune de cinq doigts, comme une main humaine, et ce sur deux épaves corses: l'Aleria 1, une épave antique qui git à plus de 330 mètres de profondeur, et le paquebot italien Francesco Crispi, coulé le 19 avril 1943 et gisant à 500 m de profondeur au large de Bastia. »

Au large du Var, pour la plongée finale, "Arthur va accompagner Ocean One K sur une plongée à 1.000 mètres de profondeur", ce qui serait une première pour les deux robots. (Avec AFP)

