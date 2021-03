Marie, 30 ans et atteinte d'un Covid long, témoigne sur France Bleu Normandie

Quand le Covid n'en finit pas. Un an après le début de l'épidémie des milliers de Français souffrent de symptômes, des mois après avoir attrapé le virus. Marie, havraise de 30 ans, en fait partie et elle témoignait ce jeudi sur France Bleu Normandie.

Marie a 30 ans. Cette jeune femme bien connue au Havre pour ses créations sous le nom de Chapeau Péruvien a contracté le Covid en mars 2020. Atteinte d'un Covid long elle subit encore aujourd'hui des séquelles d'une maladie qu'elle a eu peine à faire reconnaître. Elle a raconté son expérience ce jeudi sur France Bleu Normandie. "Je me suis sentie assez seule à vivre cette maladie, j'ai eu la version avec la grosse gêne pulmonaire, comme si j'avais un petit éléphant posé sur mes poumons en permanence. J'avais peur de dormir... Tout mon entourage avait peur pour moi et peur de me voir. Je n'ai toujours pas retrouvé mes forces. J'ai toujours une grosse fatigue, ma vie a vraiment changé". Et Marie d'ajouter: "j'ai payé l'ignorance et l'incompréhension de cette maladie parce-que les médecins n'en savaient pas plus que moi".

Pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le "Covid long" doit devenir une priorité des autorités sanitaires. Si quelques études commencent à lever un coin du voile, on ne sait toujours pas vraiment pourquoi certains malades du Covid affichent ensuite et pendant des mois des symptômes comme une fatigue extrême, des difficultés respiratoires ou des troubles neurologiques et cardiaques parfois très sévères. L'OMS Europe a appelé les pays et les institutions européennes à mettre en place "un programme de recherche commun", avec une collecte harmonisée des données.