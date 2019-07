Marie Lemière veut faire connaître le syndrome d'Ehlers-Danlos

Manche - France

Très mal connu, y compris par les médecins, le syndrome d'Ehlers-Danlos (SED) touche les tissus conjonctifs du corps humain. Selon l'association SED'in France, créée en 2018, ces tissus sont "une substance fondamentale dans laquelle baignent tous les organes. C’est un élément de remplissage et de soutien, mais également un messager des activités nerveuses".

Concrètement, cette maladie génétique se manifeste notamment par une grande fragilité des os et de la peau. C'est surtout avoir mal partout, tout le temps, raconte Marie Lemière. "Au quotidien, je suis très fatiguée. Je n'ai pas une vie normale : je ne peux pas porter un sac. Je ne peux pas m'adosser à une chaise, j'ai besoin de coussins. Marcher est douloureux, tout est douloureux." L'influence du SED est sensible à tous les niveaux : vie sociale réduite, difficulté à trouver un travail... Marie a eu son bac en suivant des cours par correspondance.

Méconnaissance du corps médical

Le plus douloureux, c'est sans doute la solitude des patients, car la maladie n'est pas connue du grand public et les médecins eux-mêmes sont mal informés. La multiplicité et la variété des symptômes rend le SED difficile à identifier. L'errance médicale avant de trouver un diagnostic dure en moyenne vingt ans. Pour Marie Lemière, il est arrivé à 18 ans.

Avant, elle a été confrontée au scepticisme des médecins. "Il faut savoir qu'on n'en parle que quelques minutes dans un cursus de médecine, indique-t-elle. Jusqu'à mes 18 ans, ça a été compliqué. On a pu considérer que j'avais des signes de maltraitance parce qu'il y a beaucoup de bleus, de luxations... Et puis le fait qu'on soit toujours dans la douleur, qu'on se plaigne toujours, les médecins finissent pas dire que c'est psychologique et qu'on a une maladie imaginaire."

Une marche pour informer

Face à l'absence d'évolution de la situation malgré des courriers répétés au ministère de la Santé, Marie Lemière a décidé d'agir à son échelle. Elle est partie d'Isigny-sur-Mer au début du mois de juillet à pied, direction Cherbourg. Sur son chemin, elle a pu sensibiliser les personnes qu'elle a croisées ou qui l'ont hébergée. "Le fait qu'ils m'accueillent, qu'ils acceptent de m'écouter parler de ma maladie, d'en parler autour d'eux, c'était une victoire", se réjouit-elle.

La jeune femme a aussi rencontré les maires des communes qu'elle a traversées, et puis la députée de la Manche. Sonia Krimi l'a reçue dans sa permanence à Cherbourg et s'est engagée à interpeller la ministre de la Santé à son sujet.

Deuxième étape pour Marie Lemière : rallier Saint-Germain-sur-Ay depuis Cherbourg l'an prochain. En attendant elle continue à militer au sein de l'association de patients SED'in France. Il est possible de la retrouver sur sa page Facebook.