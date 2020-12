Marine d'Albertville a dessiné en 2020 son combat contre le cancer du sein en Savoie

Autodidacte à l'humour qui terrasse le pessimisme. Marine se bat contre la maladie, un stylet d'I Pad à la main grâce auquel elle dessine. D'abord sur sa page Facebook , puis dans son premier livre paru cet été : "Anatomie" publié aux éditions Nombre 7 . Nous avons eu la chance de la rencontrer au tout début de sa démarche.

De ce mal intérieur, Marine en a conçu une oeuvre ouverte sur les autres. Mais nous, on ne l'oublie pas.... elle ... Marine, comment va-t'elle ? "Je suis là. Il y a un an, je n'avais plus un poil sur le caillou, là j'ai des cheveux. Je vais bien ! Le 26 décembre l'an dernier, je débutais ma chimiothérapie, et là, le 26 décembre, je serai en famille en train de profiter."

Cet été, le premier tome de ses aventures s'est vendu à près de 800 exemplaires. Un accueil perturbé par la pandémie, mais un super accueil tout de même : "Je ne m'attendais pas à un tel engouement autour des dessins, avec cette note d'humour très importante pour moi. Parfois le personnage est effondré, mais pas longtemps, car ce qui prédomine, c'est la positivité, l'espoir. Et c'est ce qui a permis à certaines lectrices de se sentir comprises. L'optimisme et l'espoir sont essentiels dans la lutte contre la maladie."

Se faire aider et aider les autres

Lors d' "Octobre rose", la jeune Savoyarde a été très sollicitée par les médias, peut être un peu trop. Marine ne voulait pas parler d'elle-même mais surtout avec les malades, directement : "Le Covid nous a volés ça, cette année. Moi, je n'aime pas me mettre en lumière. En revanche, je n'ai pas trouvé lourd les échanges avec les femmes. Au contraire. C'est même le but de toute la démarche. Je suis frustrée car les confinements nous ont empêchés de venir présenter le livre et échanger. Moi, j'aime les gens. Tout repose sur un réseau d'entraide. Des gens m'ont aidée, et j'aide les autres."

Marine dans ses oeuvres - Marine Le Mercier

Marine est toujours en première ligne

Toujours aller de l'avant. Inlassablement. Marine a créé sur Albertville une association pour rompre l'isolement des malades. Marine illustre un guide des kinés pour les soins de rééducation après un cancer du sein. Enfin, très bonne nouvelle : le deuxième volet de son odyssée dans la maladie sera publié en 2021. Il s'intitule "233 jours", du premier jour de la chimio au dernier rayon. Dessins sans apitoiement, corrosifs, qui relatent sans tabou un combat qui n'est pas terminé : "Je suis en rémission. On dit qu'il faut cinq ans pour guérir après les rayons. Je serai donc guérie en 2024 ! Je profite ainsi de chaque jour."

A l'automne, Marine a repris son boulot au Pôle emploi d'Albertville - mi-temps thérapeutique - choyée par ses cadres et ses collègues alors que souvent les malades du cancer peinent à retrouver le monde professionnel. Pas facile la reprise du travail, elle l'avoue, mais Marine ne se plaint jamais, ne serait-ce que pour son Mattéo 7 ans et demi, son fils qui est avec sa famille sa grande source de vie.

