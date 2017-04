Marine Martin raconte son combat contre la Dépakine dans un livre : "Dépakine, le scandale - Je ne pouvais pas me taire"

Marine Martin habite Pollestres, dans les Pyrénées-Orientales. C'est elle qui a fait éclater le scandale de la Dépakine, un antiépileptique responsable de malformations et de troubles chez des nouveaux-nés. Elle raconte son combat dans un livre, "Dépakine, le scandale - Je ne pouvais pas me taire.

Elle se bat depuis 6 ans contre un géant de l'industrie pharmaceutique : les laboratoires Sanofi. Marine Martin, une habitante de Pollestres, a pris de la Dépakine pendant ses deux grossesses. C'est un antiépileptique, très efficace, mais dangereux pour les fœtus. Certains bébés naissent avec des formes plus ou moins graves d'autisme et des problèmes de coordinations et de motricité, c'est le cas des enfants de Marine Martin.

Elle vient de publier un livre, "Dépakine, le scandale - Je ne pouvais pas me taire", aux éditions Robert Laffont, tiré à 10 000 exemplaires, au prix de 19,50 euros. Un livre dans lequel elle raconte son combat.

Plus de 14.000 femmes enceintes ont été exposées à ce médicament entre 2007 et 2014, au moins 316 en Occitanie. En tous cas 316 femmes ont contacté l'APESAC, l'association d'aide aux parents d'enfants victimes de la Dépakine, créée par Marine Martin. En revanche, il n'existe pas de chiffres sur le nombre d'enfants touchés.

RÉÉCOUTEZ L'INTERVIEW DE MARINE MARTIN SUR FRANCE BLEU ROUSSILLON

Marine Martin publie Dépakine, le scandale - Je ne pouvais pas me taire, aux éditions Robert Laffont. Partager le son sur : Copier