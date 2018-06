Strasbourg, France

Et si méditer était un début de réponse pour enrayer les conflits humains ? Et si méditer favorisait un certain bien-vieillir cérébral et la prévention de la maladie d’Alzheimer ? Voilà quelques-unes des questions qui seront abordées du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg. L'université de Strasbourg y organise les toutes premières rencontres internationales Science art méditation (SAM).

Témoignages et débats scientifiques

Trois jours de tables-rondes, d'ateliers, de performances artistiques, alliant témoignages, échanges avec le public, débats scientifiques, danse et concerts. Et des intervenants tout aussi variés : de l'actrice Marion Cotillard au bouddhiste Matthieu Ricard, en passant par d'autres adeptes de la méditation, tels que l'animateur Frédéric Lopez ou encore la députée et ancienne ministre Delphine Batho. Sans oublier des chercheurs du CNRS, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l'université de Strasbourg.

Depuis 2010, l'université de Strasbourg et sa faculté de médecine s'intéressent à la méditation comme approche complémentaire dans les domaines de la recherche et de la formation en médecine.