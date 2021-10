Marjorie Whitfield, chercheuse grenobloise, reçoit le prix Jeunes Talents l'Oréal-Unesco

Marjorie Whitfield, chercheuse grenobloise de 34 ans, vient de recevoir le prix Jeunes Talents de la fondation l'Oréal-Unesco pour les femmes et la science, pour ses travaux sur les causes génétiques de l'infertilité chez les hommes, qu'elle mène à l'Institut pour l'Avancée des Biosciences.

C'était à l'occasion de la fête de la science qui vient de se terminer. Marjorie Whitfield, post doctorante de 34 ans de l'Université Grenoble Alpes, a reçu 20 000 euros de prix de la part de la Fondation L'Oréal-Unesco pour ses recherches sur l'infertilité masculine.

Percer le mystère de l'infertilité masculine

Installée depuis un an à Grenoble, la jeune chercheuse de l'Université Grenoble Alpes travaille, depuis 2018, sur ce domaine, peu exploré. Actuellement, quand, dans un couple, l'homme qui est infertile, c'est la femme qui va subir une PMA, une procréation médicalement assistée pour avoir un enfant. C'est elle qui va supporter tous les désagréments et les contraintes de ce traitement éprouvant.

Marjorie Whitfield essaie de comprendre le manque de mobilité des spermatozoïdes, elle cherche à en percer les causes génétiques, mais elle a du mal à trouver des sujets d'études. Les hommes, touchés par cette maladie, ne veulent pas se faire connaitre ou servir de cobayes car on s'attaque à leur virilité et cela reste encore tabou, selon la jeune femme.

Un prix pour booster sa carrière

Mais elle est très heureuse d'avoir reçu ce prix : "Ces 20 000 euros ne sont pas destinés à financer mes recherches mais cela va me permettre de développer mon réseau grâce à des voyages ou des congrès, des conférences à l'étranger" explique Marjorie. "Cela me permettra d'améliorer mon CV."

Car l'an prochain, la chercheuse grenobloise va passer des concours pour rentrer à l'INSERM ou au CNRS. "Mais les places sont chères, il y a très peu de postes. Si cela ne marche pas, je serai peut-être obligée d'aller à l'étranger. " Mais elle ne le souhaite pas, elle se voit plutôt diriger une petite équipe en France pour continuer ses travaux.

Marjorie veut être un exemple pour que plus de jeunes filles choisissent des métiers scientifiques - Jean-Charles Caslot - Fondation L'Oréal

Etre un exemple pour que les filles choisissent la science

Pour Marjorie, ce prix doit donner envie aux filles de se lancer dans la science : "Moi, j'ai toujours été attirée par la biologie. Je viens d'une famille de quatre sœurs et nos parents nous ont toujours encouragées, en nous disant d'aller au bout de nos rêves, de nos envies."

Elle a suivi un parcours classique à l'université : licence, master, doctorat. "J'ai eu la chance d'être toujours soutenue par mes professeurs, mon directeur de thèse et ma directrice de recherches actuelle. C'est important de dire que la science n'est pas réservée aux hommes et qu'il y ait des figures féminines pour incarner cela et montrer que cela est possible!"

Marjorie Whitfield fait aussi de la vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux. Elle contribue ainsi sur Facebook à lutter contre la désinformation au sujet des vaccins, grâce au groupe : Vaccins France - Information et discussions.