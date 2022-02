Marly : riverains et entreprises de la Grange-aux-Ormes vent debout contre un projet d'antenne-relais

Les riverains et les entreprises de la Grange-aux-Ormes à Marly protestent contre la construction d'une antenne-relais dans leur quartier. Ils dénoncent la pollution visuelle et sonore ainsi que les conséquences sur la santé de ces antennes.

Georges, habitant de Marly, et Jean Rinaldi, président de la CCARRA, la Coordination Citoyenne Antenne-Relais Rhônes-Alpes et national.

Ils ne veulent pas d'une nouvelle antenne-relais dans leur quartier. Les riverains et les entreprises du quartier de la Grange-aux-Ormes à Marly protestent contre la construction d'une antenne 5G de 32 mètres de haut rue Costes-et-Bellonte. Une réunion contre le projet aura d'ailleurs lieu à Marly ce lundi 21 février au soir. Les opposants dénoncent la pollution sonore et visuelle de ces antennes, ainsi que leurs conséquences (non-prouvées scientifiquement) sur la santé.

Des propositions d'emplacement alternatif faites à la mairie

Jean Rinaldi est le président de la CCARRA, la Coordination Citoyenne Antenne-Relais Rhône-Alpes et national, qui soutient les riverains et entreprises de Marly. Il l'affirme : son association a fait des propositions à la mairie de Marly pour éviter la construction de cette antenne dans cette zone très fréquentée.

"La mairie a acquis récemment un terrain boisé juste en face de l'emplacement de la future antenne, pourquoi ne pas la construire là-bas ?", demande-t-il avant d'ajouter que son association préconiserait plutôt l'installation de "petites antennes, tous les 600 ou 700 mètres, sur les lampadaires par exemple, avec une émission d'onde de 0,6 volts par mètre maximum." Il l'affirme par ailleurs, la CCARRA n'est pas opposée radicalement à la construction d'antennes-relais : "On n'est pas contre la téléphonie mobile, on ne peut pas aller contre le progrès."

L'emplacement prévu par la mairie pour la future antenne-relais de Marly. © Radio France - Mathilde Bouquerel

L'inquiétude des riverains et entreprises

Georges habite rue du Stade à Marly, non loin de l'endroit où devrait être élevé le pylône. A quelques mètres de sa maison, une antenne-relais a déjà été construite et il affirme en subir les effets. "J'ai d'abord eu des conséquences auditives importantes", raconte-t-il. "Parce que ces antennes ont un système de refroidissement qui produit un genre de soufflerie stridente et continue ... Et puis ça me réveille la nuit sans que je sache pourquoi. Ma voisine aussi ne dort plus depuis qu'il y a cette antenne."

Selon leurs opposants, les antennes-relais causeraient des insomnies, des maux de tête, des dépressions et même un risque accru de cancers. Ces conséquences ne sont pas été prouvées scientifiquement, mais elles inquiètent tout de même la population, comme ici à Marly où "250 personnes" ont signé une pétition contre le projet selon Jean Rinaldi. "Tous les chefs d'entreprise sont contre, ça fait déjà 80 personnes. Et il y a aussi les salariés, les riverains ..."

Irène Zeboudj est la présidente de l'association de consommateurs CLCV à Marly. Elle regrette le manque de concertation autour du projet. "On a vu ce qu'il s'est passé sur des immeubles collectifs place de Gaulle", se souvient-elle. "Deux antennes-relais ont été construites sur le toit et le bailleur social n'a consulté personne ... Je trouve ça particulièrement problématique quand il s'agit de logements sociaux où vivent de nombreuses familles avec enfants."

La réunion d'opposition au projet d'antenne-relais aura lieu ce lundi 21 février à 18h devant la société Impretex à Marly. Le député LREM de la Moselle Ludovic Mendes devrait être présent.