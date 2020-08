Marne : les laboratoires d'analyses médicales débordés par les demandes de tests Covid

A l'approche de la rentrée et en pleines vendanges, les laboratoires du département de la Marne sont débordés par les demandes de tests de dépistage du Covid-19. Des laboratoires qui vont parfois au delà des capacités, et des personnels en surrégime.

Standards téléphoniques saturés, heures supplémentaires et manque de personnel, afflux de tests pour les vendanges... les laboratoires d'analyses médicales sont débordés dans la Marne par les demandes de tests de dépistage du Covid-19. D'autant que depuis le 25 juillet toute personne peut bénéficier d'un test PCR entièrement remboursé, sans avoir besoin d'une ordonnance et sans avoir à se justifier même sans symptômes. "En juin et juillet il y avait les gens qui se faisaient tester avant les voyages, il y a les bilans pré opérations qui ont repris, on a pas arrêté tout l'été...", commente le Docteur Mille dans un des trois laboratoires Unilabs à Reims.

Les standards téléphoniques des laboratoires saturés

Malgré un effectif du mois d'août réduit, une personne est chargée à temps plein depuis cet été de prendre uniquement les rendez-vous pour les tests Covid. "C'est quelqu'un qui devait faire de la technique qu'on a déplacé au poste de secrétariat parce que pour les secrétaires sur les sites habituels c'est impossible de répondre au téléphone, il sonne toutes les deux minutes pour une prise de rendez-vous", souligne le Docteur Mille. Et dans la mesure du possible, les résultats ne sont plus envoyés par papier mais disponibles sur internet pour alléger un peu la tâche et réduire la consommation de papier.

On fait travailler nos personnels y compris la nuit -- Docteur Savin des laboratoires Bioxa

Aux laboratoires Bioxa à Reims et Bezannes, le nombre d'appels pour prise de rendez-vous afin de faire un test Covid a été multiplié par 3. Record battu le lundi 17 août avec 2.000 appels par jour ! Des étudiants en médecine ont été embauchés pendant l'été pour les prélèvements, mais ça ne suffit pas. Les heures supplémentaires se multiplient, et les amplitudes horaires aussi.

"Les capacités analytiques de nos labos sont au delà de nos capacités, on fait travailler nos personnels y compris la nuit pour pouvoir en faire d'avantage et on commence à envoyer des analyses vers un labo extérieur parce que le nombre de prélèvements à réaliser et à tester dépassent nos capacités techniques", explique le Docteur Olivier Savin, président des laboratoires Bioxa dans la Marne (11 laboratoires au total dont 7 à Reims).

Des délais qui s'allongent à l'approche de la rentrée

"Il y a plusieurs facteurs à cet afflux de demandes pour faire des tests : les retours de vacances avec des demandes d'employeurs qui veulent faire tester leurs employés, le EHPAD qui ont besoin de faire des tests de leurs résidents, les IME aussi qui vont rouvrir leurs portes, et en Champagne se rajoutent les vendanges", ajoute le Docteur Savin. Avec les vendanges en Champagne, des campagnes de dépistage sont en effet organisées un peu partout dans les communes viticoles, par le CHU mais aussi plusieurs laboratoires.

Selon le dernier point de situation de l'Agence régionale de santé du Grand Est, on dénombre en 33 sites de prélèvements pour les tests au Covid 19 dans la Marne. Le risque désormais c'est que les délais de résultats s'allongent avec la saturation des laboratoires.