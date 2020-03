Coronavirus : témoignage d'une infirmière libérale de la Marne qui parle de "panique"

Le manque de matériel, de protection, beaucoup de personnels de santé en parlent. Nadine Delaplace, présidente de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) pour les infirmiers libéraux du Grand Est (ils sont 8.000 dans la régon, dont 500 dans la Marne), n'hésite pas à parler de "panique". "Une panique vis à vis de l'organisation des soins et une panique vis à vis du matériel qui nous est fourni pour aller faire les soins aux domiciles des patients...", débute d'une voix calme Nadine Delaplace.

On se sent abandonnés et je pense à nos collègues médecins, c'est catastrophique -- Nadine Delaplace

Infirmière libérale à Reims, Nadine Delaplace doit faire face à des patients, potentiellement contaminés par le coronavirus, mais sans aucun matériel de protection. Et c'est loin d'être la seule source d'interrogations. "Il y a une agressivité des professionnels, la secrétaire de l'Union reçoit beaucoup d'appels pour dire : pourquoi on a pas de masques ? pourquoi on a pas de gants, pourquoi on a pas de sur blouse ? On rentre en civils chez nous, parce qu'on est en civils chez les patients, on met nos affaires dans la machine à laver, mais est ce que ça sert on a pas de consignes", poursuit Nadine Delaplace.

Encore un problème de prise de conscience

La présidente de l'URPS du Grand Est participe trois fois par semaine à des réunions de crise avec l'agence régionale de santé et elle a une pensée particulière pour ses collègues du Haut Rhin. "Quand j'entends mon collègue de Mulhouse c'est l'état de guerre!". Et Nadine Delaplace estime que la population n'a pas encore pris conscience de la gravité de la situation. "Ma collègue avait 6 patients à voir aujourd'hui, elle les a appelé les 6, deux seulement ont répondu, 4 sont positifs au coronavirus et ils étaient partis en courses, voilà où on en est en France... faut que les gens prennent conscience".