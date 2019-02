Marolles-les-Braults : les deux nouveaux médecins se préparent à prendre leurs fonctions

Marolles-les-Braults, France

Pour motiver les médecins à venir s'installer à Marolles-les-Braults, le maire avait lancé un appel en octobre dernier, promettant un salaire mensuel brut de 8.000 euros. Voilà qui est fait : deux médecins vont bientôt prendre leurs fonctions.

La première, originaire du Quesnoy (Nord), est arrivé il y a un peu plus d'une semaine : "On a du toucher son cœur !", sourit le maire Jean-Michel Lefebvre. "C'est un médecin qui a la quarantaine, et qui a voulu nous aider et venir chez nous pour exercer sa médecine. La seconde exerce actuellement à Nice, comme quoi, on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne, mais on a d'autres choses intéressantes ! C'était surtout pour un rapprochement familial. Nous en sommes ravis", déclare le maire.

Quand on parle de déserts médicaux et qu'en l'espace de 4 mois, on arrive à trouver deux médecins, on se dit que Marolles a de la chance !

"C'est une bonne affaire !"

Dans cette commune de 2.300 habitants, on en parlait beaucoup : "On est content, parce que je m'inquiétais quand même ! C'est une bonne affaire", affirme Gilberte. "Cela inquiétait beaucoup les personnes âgées" selon la boulangère, qui en entendait parler tous les jours dans son commerce. "C'est une bonne chose, on est content. C'est important d'avoir des médecins qui comprennent la vie en campagne."

Le salaire y joue un peu : 8.000 euros par mois. "Ça n'est pas mauvais !", sourit un habitant. Pour Isabelle, c'était nécessaire : "C'est un investissement au départ pour la commune, qui va être remboursée au fur et à mesure des consultations que les médecins auront. Je ne vois pas l'inconvénient !".

"Le salaire a déclenché le buzz, c'est très bien !"

Le salaire a "déclenché le buzz", avoue Jean-Michel Lefebvre. "La commune va financer effectivement ces médecins, on sera remboursé des consultations et on espère être plus ou moins à l'équilibre, mais on sait qu'on ne le sera jamais totalement."

Il est bien évident que c'est un service à la population, et que ce service, comme tout service, se paye.

Le premier médecin prend tranquillement ses marques. Elle démarrera officiellement au 1er avril. La seconde prendra ses fonctions au 1er juin.